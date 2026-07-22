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10:58, 22 июля 2026 (обновлено: 11:42, 22 июля 2026)Россия

Группа российских школьников надругалась над 12-летней девочкой

В Нижегородской области группа школьников надругалась над 12-летней девочкой
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: san4ezz / Shutterstock / Fotodom

В Нижегородской области группа школьников надругалась над 12-летней девочкой. Об этом стало известно из сюжета «Кстати...» во «ВКонтакте».

По сведениям российского издания, все произошло в одной из деревень Лукояновского района. Предположительно, около восьми учащихся в возрасте от 10 до 14 лет заблокировали путь 12-летней девочке, которая была на велосипеде.

Одна из издевавшихся перекрыла несовершеннолетней кислород, мальчики сняли перед ней одежду. Сама пострадавшая отметила, что мучители ее зажимали и высказывали угрозы.

Девочка успела включить диктофон — на записи слышно, как агрессоры принуждают ее встать на колени, обсуждают ее нижнее белье и задают вопросы про половые органы. Школьнице в один момент удалось вырваться и попросить помощи у прохожих.

После случившегося сотрудники ПДН провели беседу с участниками случившегося и их родителями. Нападавшие извинились перед девочкой. Уголовное дело не возбуждалось.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае школьницы толпой напали на сверстницу и надавали ей пощечин.

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