Объем изъятых из незаконного оборота наркотиков в стране сократился вдвое

Количество изъятых наркотических веществ в России сократилось более чем в два раза — с почти 52 килограммов в 2015 году до 24 килограммов в 2016 году. Об этом в среду, 21 июня, «Ленте.ру» рассказал начальник Главного управления правовой статистики и информационных технологий Олег Инсаров.

«Об ослаблении мер, направленных на борьбу с этой категорией преступлений, свидетельствуют и цифры изъятых на момент возбуждения уголовных дел наркотических средств (...) (в 2015 году — 51 888 килограммов, а в 2016 году — 24 022 килограмма)», — отметил он.

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По словам Олега Инсарова, низкая раскрываемость преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств отчасти обусловлена высокой степенью конспирации наркоторговцев — в частности, применением «закладок», при которых продавцы запрещенных веществ напрямую не контактируют с потребителями.

Сотрудник ведомства уточнил, что многочисленные прокурорские проверки свидетельствуют о том, что органами внутренних дел нередко выносятся незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, несмотря на очевидные признаки составов преступлений указанной категории. «От учета скрываются криминальные проявления, расследование которых заведомо не представляется перспективным», — сообщил Инсаров, отметив, что в истекшем году по инициативе прокуроров на учет поставлено 6 290 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

При этом раскрываются больше половины зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (59%), уточнил он.

Ранее 18 апреля стало известно, что зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина направила запрос на имя генпрокурора Юрия Чайки с просьбой провести проверку в одной из школ Архангельской области, где детям на уроках рассказали об употреблении наркотиков и алкоголя.