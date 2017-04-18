Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить уроки с пропагандой наркотиков

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина направила запрос на имя генпрокурора Юрия Чайки с просьбой провести проверку в одной из школ Архангельской области, где детям на уроках рассказали об употреблении наркотиков и алкоголя. Об этом сообщается на сайте сенатора.

Отмечается, что родители школьников поселка Урдома обратили внимание, что в рабочих тетрадях их детей появилась информация об алкоголе, видах наркотиков, и том, что их можно употреблять с 18 лет. «Одно из заданий — например, "Рассмотри рисунок и найди изображенные на нем психоактивные вещества. Запиши названия наркотиков ниже". Совершенно очевидно, что дети не в состоянии критично воспринять эту новую для себя информацию, единственную реакцию, которую она может у них вызвать, — это интерес и желание испытать на себе», — отметила Мизулина.

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Сенатор допустила, что изначально руководство школы преследовало благую цель, однако вылилось это в пропаганду наркотиков и алкоголя среди несовершеннолетних.

В октябре 2016 года губернатор Кемеровской области Аман Тулеев распорядился, чтобы школьники региона написали сочинение на тему «Чем опасны наркотики и к чему это ведет». Также он требовал рассказать детям о вреде запрещенных веществ.