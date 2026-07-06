Европа нашла неожиданную замену США

Politico: Европа стала рассматривать Турцию как ключевого партнера в сфере безопасности

Европейские союзники по НАТО начали пересматривать подход к военному сотрудничеству с Турцией на фоне сомнений в приверженности президента США Дональда Трампа коллективной обороне альянса. Несмотря на ряд разногласий с Анкарой, страны Европы все чаще рассматривают Турцию как ключевого партнера в сфере безопасности, передает Politico.

«По мере того как США сокращают свое участие, относительный вес Турции внутри альянса возрастает», — заявил один из дипломатов НАТО, пожелавший сохранить анонимность.

По словам другого дипломата, в нынешних условиях потребность европейских стран в сотрудничестве с Турцией заметно возросла, так как Анкара располагает второй по численности армией в НАТО после США, развитой оборонной промышленностью и собственными высокотехнологичными разработками в сфере ракет и дронов.

При этом и сама Турция стремится воспользоваться возросшим вниманием со стороны европейских союзников. «В этих новых условиях военный потенциал Турции, ее оборонная промышленность и стратегическое положение стали более очевидны... Интерес наших европейских союзников к Турции и их сотрудничество с нами продолжают неуклонно расти», — заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер.

Ранее митингующие в Анкаре потребовали выхода Турции из НАТО, утверждая, что альянс утратил актуальность и не соответствует национальным интересам.