Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:07, 28 июня 2026Мир

В Анкаре прошел марш против предстоящего саммита НАТО

В Анкаре выступили с протестом против предстоящего саммита НАТО
Виктория Клабукова

Фото: Khalil Hamra / AP

В Анкаре устроили протестный марш против проведения в городе саммита НАТО. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Вслед за маршем последовал митинг на площади Кызылай. Протестную акцию под лозунгом «Нет саммиту НАТО!» организовали сторонники турецкой партии Vatan («Родина»), Турецкого молодежного союза (TGB) и Ассоциации женщин-республиканок (CKD).

«НАТО умерло. Турция не может связывать свое будущее с этой структурой», — цитирует агентство главу местного отделения партии Утку Рейхана. Для образности митингующие выставили символический гроб, а по завершении акции раздавали прохожим «поминальную» халву. Участники митинга настаивают на том, что Североатлантический альянс утратил свое значение в мире и не отвечает интересам Турции. На этом основании митингующие призывают вывести страну из НАТО и взамен расширять сотрудничество с Россией, Китаем и Ираном.

В конце марта о намерении создать платформу по выходу Турции из НАТО заявил лидер партии Догу Перинчек. По его словам, Турция испытывает давление со стороны США и Израиля, которые навязывают союзникам по НАТО собственную концепцию угроз и военные стратегии. При этом истинные интересы Европы отличаются от целей Вашингтона и Тель-Авива, считает политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал главную задачу России на СВО

    Путин заявил о стремлении Запада к поражению России

    Путин отреагировал на изменения в позиции Трампа по Украине

    В Анкаре прошел марш против предстоящего саммита НАТО

    Путин рассказал об отношении Киева и Запада к Минским соглашениям

    Путин оценил панику Лукашенко из-за окриков Зеленского

    Путин допустил проведение переговоров по Украине на площадке Белоруссии

    Вероятность победы российской теннисистки на Уимблдоне оценили

    Стала известна статистика перемещений президента ФИФА на ЧМ-2026

    Путин рассказал о предложении Украины о прекращении ударов вглубь территории

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok