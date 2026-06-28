В Анкаре прошел марш против предстоящего саммита НАТО

В Анкаре выступили с протестом против предстоящего саммита НАТО

В Анкаре устроили протестный марш против проведения в городе саммита НАТО. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Вслед за маршем последовал митинг на площади Кызылай. Протестную акцию под лозунгом «Нет саммиту НАТО!» организовали сторонники турецкой партии Vatan («Родина»), Турецкого молодежного союза (TGB) и Ассоциации женщин-республиканок (CKD).

«НАТО умерло. Турция не может связывать свое будущее с этой структурой», — цитирует агентство главу местного отделения партии Утку Рейхана. Для образности митингующие выставили символический гроб, а по завершении акции раздавали прохожим «поминальную» халву. Участники митинга настаивают на том, что Североатлантический альянс утратил свое значение в мире и не отвечает интересам Турции. На этом основании митингующие призывают вывести страну из НАТО и взамен расширять сотрудничество с Россией, Китаем и Ираном.

В конце марта о намерении создать платформу по выходу Турции из НАТО заявил лидер партии Догу Перинчек. По его словам, Турция испытывает давление со стороны США и Израиля, которые навязывают союзникам по НАТО собственную концепцию угроз и военные стратегии. При этом истинные интересы Европы отличаются от целей Вашингтона и Тель-Авива, считает политик.