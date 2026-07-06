Стоимость замены двигателей на SSJ-100 оказалась сравнима с ценой всего самолета

«Ъ»: Замену двигателей лайнера SSJ-100 с SaM146 на ПД-8 оценили в 2,3 миллиарда рублей

Замена французско-российских двигателей SaM146 на отечественные ПД-8 в 50 самолетах SSJ-100 обойдется примерно в 115 миллиардов рублей, то есть в 2,3 миллиарда на один борт. Таким образом общую сумму оценили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

Предварительно ремоторизацию начнут в конце 2029 года. Конкретные номера машин, у которых хотят сменить силовые установки, или названия их эксплуатантов не указываются. Для расчета объема работ использовали данные о состоянии воздушных судов, ограничениях по сроку годности незаменяемых компонентов и прогнозируемом сроке службы бортов.

До этого планировалось, что авиакомпании смогут получить первые SJ-100, импортозамещенную версию SSJ-100, по цене 2,3 миллиарда рублей за борт, то есть за те же деньги, которые потребуются на замену двигателей на SSJ-100. Однако уже в 2024-м аудиторы оценивали себестоимость SJ-100 в 5,4 миллиарда рублей с риском удорожания на 20 процентов к 2027 году.

Предполагается, что разницу будет покрывать госсубсидия, но ее пока не утвердили. Некоторые собеседники издания отмечают, что указанная стоимость установки ПД-8 на место SaM146 включает в себя только себестоимость двигателей и некоторые расходы на сопутствующие процедуры, поэтому реальная сумма окажется больше.

Предварительно половину расходов на замену покроет Минпромторг, а источник оставшейся части средств пока обсуждается. В Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) пообещали, что при серийном производстве цена ПД-8 существенно снизится.

Ремоторизация SSJ-100 обсуждается с 2022 года, но участников дискуссии смущает стоимость процедуры. В «Ростехе» подтверждают, что обслуживать имеющиеся двигатели гораздо дешевле, поэтому делается все, чтобы продлить их ресурс. В ОАК напоминали, что при смене силовой установки также нужна замена мотогондол, доработка пилонов и кессона крыла, кабельной сети, систем вспомогательной силовой установки.

По оценкам представителей отрасли, к концу 2030 года пригодными к эксплуатации останутся порядка 30 самолетов SSJ-100 2020-2022 годов выпуска. Впрочем, все они согласны с тем, что прогноз может быть пересмотрен в обе стороны из-за параметров эксплуатации или дефицита уникальных комплектующих на рынке.

Вместе с тем источники издания стали меньше сомневаться в возможности ОДК выпустить двигатели для ремоторизации, поскольку программа производства SJ-100 резко сократилась — до 60 в период до 2030 года.

В начале июня стало известно, что Росавиация выдала сертификат типа двигателю ПД-8. После этого ОДК сообщила о начале серийного выпуска силовых установок. Вместе с тем сертификация самого самолета SJ-100 продолжается, получение полного комплекта документов в очередной раз перенесли, теперь — на конец текущего или начало 2027 года.