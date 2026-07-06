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08:15, 6 июля 2026Спорт

Болельщики сборной Бразилии освистали Неймара и бросили в него стакан

Болельщики сборной Бразилии освистали Неймара после матча 1/8 финала ЧМ-2026
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Niyi Fote / Globallookpress.com

Болельщики сборной Бразилии освистали Неймара и бросили в бомбардира стакан после проигрыша команды в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Момент попал в эфир телеканала TNT Sports, на это обратил внимание ТАСС.

Инцидент произошел в конце игры, когда Неймар покидал поле. Футболист что-то крикнул болельщику, однако другие игроки увели нападающего в подтрибунное помещение.

Сборная Норвегии обыграла команду Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года по футболу. Встреча прошла в ночь на понедельник, 6 июля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу норвежцев.

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