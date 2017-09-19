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«Трусы я снимать отказался, но он достал ствол...»

Задержанные и полицейские о скандальной операции против наркотиков

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Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

В России полным ходом идет полицейская операция «Мак-2017», главная цель которой — борьба с наркотиками во всех их проявлениях. Стражи порядка регулярно рапортуют об успехах, но чем дольше продолжается операция, тем больше тревожных сообщений в соцсетях. Люди жалуются, что полицейские порой откровенно перегибают палку и, стремясь выполнить поставленные начальством задачи, ведут себя не вполне корректно. Самые яркие монологи тех, кто стоит по обе стороны глобальной антинаркотической кампании, публикует «Лента.ру».

«Трусы я снимать отказался, но тип достал "Макаров"...»

Сразу оговоримся: отнюдь не все, кому довелось близко пообщаться с полицейскими по ходу операции «Мак», — люди, далекие от мира наркотиков. Эта анонимная история недавно была опубликована в одном из Telegram-каналов: пользователь рассказал, как отправился в лес за закладкой с наркотиком — и столкнулся с полицейскими.

«Пробив координаты очередной шишки (вид наркотиков — прим. "Ленты.ру"), был приятно удивлен — лежит совсем близко, лесополоса возле воинской части. Еще из автобуса увидел четверых мужчин, курящих у иномарки, но значения не придал. Зашел в лес — восемь минут по тропинке, и [закладка] в ярко-синей изоленте в кармане», — написал аноним.

На обратном пути навстречу рассказчику вышел сотрудник полиции в штатском, попросил прикурить — и сразу же заломал руку. Тут же появились еще двое: «Уголовный розыск, спецоперация. Запрещенные вещества при себе имеем?»

«Ответил, что нет, начали обыскивать рюкзак и куртку, ничего не нашли. Забрали телефон, попросили пароль и объяснения, что делал в лесу. Не получив конкретного ответа, начали паковать. Поняв, что [убежать — прим. «Ленты.ру»] уже не вариант, я повел их в лес, показывать закладку. Водил оперов по трясине и в нужный момент скинул, находясь в окружении троих человек. Они не увидели этого, заставили снять обувь, штаны и трусы. Трусы я снимать отказался, но тип достал "Макаров" из кобуры, пришлось приседать», — продолжил автор рассказа.

Далее, по словам анонима, его повезли в отдел, где «семь часов опера уголовного розыска говорили о хакерах, закладках и сети Tor», а потом заявили, что долгое время его вели и потому «стоит признаться просто и слить барыгу».

«Они угрожали физической расправой и сроками, но, ничего не получив, составили рапорт о прогулке возле леса», — завершил свой рассказ пользователь Telegram.

«Член поднимите, я туда посвечу»

Тем не менее в Facebook немало сообщений тех, кто, по всем приметам, просто «попал под раздачу».

«Вчера ночью случился какой-то лютый (...). Я поехал в два часа ночи в клуб — послушать техно. На подъезде к клубу такси остановила полиция, и меня вытащили на улицу люди в форме, отобрав из рук телефон. После этого, не представляясь, сказали, что у них операция "Мак" и потребовали, чтобы я выворачивал сумку, карманы и готовил паспорт», — написал в Facebook 27 августа Анатолий Капустин.

Он открыл сумку — и полицейские начали в ней рыться. После его возмущенной реплики о том, что он и сам бы мог показать свои вещи, сотрудники схватили его за руку и пригрозили «отвезти в наручниках в отдел».

«Я думал: вещи посмотрят, и поеду, но не тут-то было. Мне сказали снять ботинки и носки, из ботинок вытащили приклеенную стельку, а носки вывернули наизнанку. Но вишенкой на торте была просьба: "Так, а теперь снимите штаны и отогните резинку трусов". Дальше была эпическая фраза: "Член поднимите, я туда посвечу, вдруг вы там таблетки приклеили"», — рассказал Капустин.

Как только герой рассказа выполнил просьбу стража порядка, тот пошел останавливать следующую машину.

«Невыносимо и унизительно»

«4 февраля я отвозила знакомую из центра домой, в Переделкино. Был жуткий холод, градусов 25, наверное. Около полуночи на развязке Боровского шоссе меня остановили наряд ГИБДД (3 машины) и отряд ОМОНА (уазик). Я сразу отдала документы. Представители дорожной власти их забрали и стали хамить: "Ишь ты какая, в перышках (я тогда была в своей куртке ждуна, из-под которой торчал жакет с темно-зелеными перьями на карманах), ясное дело употребляешь. Ногти зеленые, как травушка. Куришь, небось? Подудонишь нам в пробирочку?"» — говорится в посте на Facebook, который 31 августа разметила Ульяна Доброва.

По ее словам, она лишь рассмеялась в лицо стражам порядка: девушка не то что наркотики — даже анальгин не употребляет из-за аллергии. За коротким диалогом последовал обыск машины, причем без понятых.

«Последней обыскивали меня, было холодно, они по-прежнему просили пописать в пробирку, что даже слышать было невыносимо и унизительно. Мучения мои закончились, когда сотрудник залез ко мне в кошелек, увидел просроченную пресс-карту журнала "Сеанс", слегка присел, пошел посоветоваться, через три минуты отдал документы. И на мою просьбу представиться сказал просто и по-дружески: "Леха!"», — вспоминает Доброва.

Девушка пишет, что потом ее трясло два дня: теперь она предъявляет документы, только узнав имя и должность стража порядка, а также причину остановки ее автомобиля. «Адвокаты говорят, это самое безопасное», — отмечает Доброва.

«Зачем подкинули? Вы зачем это делаете?»

Следующая история — пожалуй, самая громкая из всех, что связаны с наркотиками и оказались на просторах Facebook. Ее 30 августа опубликовал журналист интернет-издания Meduza Илья Жигулев. Хотя описанные события произошли еще 30 ноября прошлого года, пользователи также связали их с операцией «Мак», которая проводится ежегодно.

«Будьте осторожны при контактах с полицией — идет операция "Мак". Жертвой может стать любой. Меня остановили в парке этой весной. Потому что (цитирую) "ваш вид подозрителен". Обыскивали долго. Казалось, будто они раздумывали, что делать. Отпустили. Повезло», — написал в комментариях к посту Ильи Жигулева Иван Просветов.

Что до самой истории журналиста, то она посвящена его родному брату Леониду, который последние девять месяцев сидит в СИЗО по обвинению в приготовлении к сбыту наркотиков.

«Вечером 30 ноября 2016 года Леня подходил к подъезду дома нашей мамы, когда его догнали семеро. Леню отвели к машине, заставили положить руки на капот. Брат поинтересовался, почему его держат так, в наклонном положении, когда оттопыриваются карманы. На это ему ничего не ответили кроме того, что надо подождать понятых. Под руки Леню повели домой, попросили открыть дверь, затем спросили, что находится в одном из карманов. "Мелочь и ключи", — уверенно ответил Леня. "Ничего себе мелочь", — сказал оперативник, доставая из кармана пакет с гашишем. "Зачем подкинули? Вы зачем это делаете?" — захрипел изменившимся голосом шокированный Леня», — говорится в посте его брата.

Далее, по словам журналиста, оперативники отвели Леню на кухню, походили по квартире и вскоре позвали в одну из комнат, где при нем достали из-за компьютера еще пакет примерно со ста граммами гашиша и весами. По словам Ильи Жигулева, наркотики — это единственное доказательство следствия в деле его брата. Сейчас Леониду предъявлено обвинение в совершении покушения на незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере, не доведенный до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам (часть 3 статьи 30, пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ).

По последним данным, 14 сентября по делу Леонида Жигулева состоялось судебное заседание, по итогам которого уголовное дело вернули на доследование. «На данном этапе это победа», — считает Илья Жигулев.

«Результаты нулевые или копеечные»

«Если много лет назад, как говорят старшие товарищи, операция "Мак" имела какое-то реальное значение, то сейчас она практически повсеместно превратилась в фикцию, — рассказал «Ленте.ру» сотрудник одного из территориальных подразделений полиции, — Отчеты требуют, продолжается она много месяцев — а результаты нулевые или копеечные. Давайте понимать: специальные отделы по борьбе с тем или этим есть в ОВД города. А в территориальных подразделениях после очередной оптимизации остались просто опера. И нам, кроме своей непосредственной работы, теперь приходится отвечают за ту или иную "линию". На практике это означает, что мне отписывают бумажки по этой линии, а я им отписываю ответы. Заниматься реально разработкой линии возможности нет — ведь работы навалом».

По словам представителя МВД, когда начинается «Мак», всех полицейских на местах отчитывают за наркотики. «Мак» кончается — и начинается операция «Незамерзайка» — все забывают про наркотики и ищут метанол. Если «Ель» — стражи порядка ищут «черных» порубщиков, если «Урожай» — полицейские работают по сельхозпроизводителям. И так без конца.

«А ведь грамотно организованная работа — это и соответствующая агентура, и добрые люди, которые подскажут то, что нужно, и прямые контакты с соседями из других регионов и служб... Агент физически не может одинаково хорошо говорить про налеты и про наркотики — это совсем разные вещи. И даже тот мой человек, который подсвечивает места сбыта краденного — он говорит вообще о краденном, а не о тех точках, где наркоманы толкают товар», — рассказывает полицейский.

Страж порядка приводит пример. Недавно полицейские нашли в гараже плантацию конопли и написали во всех отчетах, что специальные подразделения отличились в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий. На деле же участковый случайно заметил характерный зеленый листок, торчащий из-под дверей гаража, потом грамотно поработал с соседями по гаражу, доложил начальнику...

«Когда премию выписывали — этому участковому хрен чего обломилось: сказали, что ему за работу ранее наложенное взыскание снимут. Пока не сняли. Хотя именно он нашел эту плантацию. А когда чего серьезное попадется — обломают! У меня тут недавно на земле квартирка выявилась, там группа иностранцев гашишем и прочей дурью приторговывала. Мы с коллегами грамотно поработали с местными жителями, выявили адрес, задокументировали факт, сделали контрольную закупку — и накрыли. И тут же выяснилось, что хозяин квартирки — человек, который другой службе активно помогает. Его и отпустили, а нам всем — по шапке. Начальник, конечно, негласно похвалил, но по делу вся работа — псу под хвост. Хотя, по-моему, никаким смежникам хозяин квартиры не помогал — просто крышевали его», — говорит собеседник «Ленты.ру».

Что касается пресловутой операции «Мак», то полицейский признает: ему и коллегам приходится работать исключительно на результат и быстро — чтобы задержанные не успевали избавляться от наркотиков. Без наработанной годами базы толку мало, зато стражи порядка получают много претензий в плане нарушения закона и грубости в процессе проверки людей.

«Конечно, в идеале, чтобы было, как раньше — в каждом отделе свои специализированные отделения были, и опера своим делом занимались. Раньше у нас в отделе было два десятка оперов, а сейчас всю ту же работу делают семеро. Хотя обстановка только тяжелее стала», — заключает полицейский.

* * *
«Операция "Мак" — специальное оперативно-профилактическое мероприятие, цель которого — борьба с распространением всех видов наркотиков, как растительных, так и синтетических. Эта операция межведомственная, то есть в ней принимают участие и местные власти, и медики, и надзорные органы, и представители общественности. Но, естественно, основная нагрузка ложится на сотрудников полиции. Причем не только оперативников профильных подразделений, но и практически на все службы», — сообщила «Ленте.ру» полковник Ирина Нижельская, начальник отдела информации и общественных связей МВД республики Татарстан.

По ее словам, во время операции проводятся регулярные обследования территорий в поисках нелегальных плантаций культивируемых и дикорастущих посевов мака, конопли, других подобных растений. Одновременно осуществляется розыск подпольных лабораторий по производству наркотиков. Представитель регионального управления МВД отмечает, что очень большую помощь оказывают мирные жители, чьи сигналы о непонятных растениях, подозрительных личностях или странных запахах позволяют обнаружить нелегальные плантации и лаборатории. Нижельская отмечает, что в полицию обращаются и посетители различных развлекательных заведений — все рейды по ночным клубам и ресторанам обычно основаны на таких сигналах.

«Конечно же, есть люди, которые заявляют, что наркотики им подкинули, или их избили, или подвергли унизительному досмотру... Из моей личной практики — почти все эти истории оказываются, мягко говоря, недостоверными. И обязательно — сильно преувеличенными. Здесь может быть лишь одна рекомендация: сразу же, не затягивая, обращаться в подразделения собственной безопасности МВД либо в прокуратуру», — заключает Нижельская.

Алексей Тихонов

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