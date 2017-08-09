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Приход и привод

За что полиция избила посетителей самого модного клуба Москвы — «Рабицы»

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Утром в воскресенье, 6 августа, в московский клуб «Рабица» ворвалась полиция. Клуб опечатали, организаторов вечеринки увезли в отделение. Позже против одного из них возбудили уголовное дело по «наркотической» 228-й статье. Посетители рассказывают чрезмерно грубом обращении сотрудников МВД. Чем так приглянулась правоохранительным органам столичная техно-цитадель (они наведываются сюда второй раз за лето) и как проходило «оперативно-профилактическое мероприятие "Мак"» — разбиралась «Лента.ру».

Круглосуточные тусовщики

«Рабица» — клуб на Ольховской улице, созданный по канону европейской столицы техно — Берлина. Два закрытых танцпола, «чайная», пара баров, курилка под крышей и большой внутренний двор. Голый бетон, кирпичи, отсыревшие доски и мебель с помойки. Расположение соответствующее — на территории бывших складов, рядом железнодорожные пути, а почти через дорогу, как ни странно, наркологический диспансер. Но главное здесь то, чего в Москве во внефестивальные выходные больше не встретишь — заведение работает до вечера следующего дня, и некоторые приходят уже в 10 утра в воскресенье — по примеру культового немецкого «Бергхайна».

«Рабица» — последний оплот модной московской тусовки: последний даже не в том смысле, что после ухода из России «Армы 17», поочередного закрытия «Эмы» и «Кругозора» больше некуда пойти — в конце концов, в Москве куча мест с хорошей музыкой, — а в том, что любое мероприятие в итоге заканчивается здесь. Когда на какой-нибудь площадке становится неинтересно, повсюду можно услышать: «Ну все, идем в "Рабицу"», и на Ольховскую едут не только слушатели, но и артисты.

Политика у клуба довольно открытая — пускают в «Рабицу» почти всех, но отсев идет ценовой: с недавнего времени вход после часа ночи в обычную субботу стал стоить тысячу рублей. Играют каждую неделю почти одни и те же местные диджеи, но часто бывают зарубежные «привозы»: этим летом здесь играли The Horrorist, Alien Rain, Opuswerk, как и резидент все того же «Бергхайна» Ryan Elliott.

«Били без разбора»

В ночь на 6 августа — с субботы на воскресенье — проходила вечеринка «Рабы Рабицы». В лайн-апе привычные завсегдатаям Nikita Zabelin, Poima, Яна Вудсток и Sofia Rodina. Во дворе «Рабицы» все могло бы продолжаться и сильно за полдень. Однако около 8 утра в клуб ворвались агрессивные мужчины в гражданском — якобы в сопровождении бойцов ОМОНа. По рассказам очевидцев, незваные гости стали кричать, что они из полиции, многих посетителей уложили на пол, кого-то пытались скручивать. Попутно людей избивали ногами, затем потребовали покинуть помещение. Как оказалось, полиция разыскивала работников заведения. Растерянные свидетели отмечали необоснованную жестокость полицейских — сопротивления никто не оказывал, и зачем начали ломать мебель и декорации — загадка.

В итоге на основателей и владельцев «Рабицы», а также некоторых музыкантов надели наручники и увезли в отделение. Уже днем всех отпустили, кроме одного из учредителей — Ивана Радзиевского. У него нашли наркотики и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере»). Источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый дал признательные показания и в данный момент находится под подпиской о невыезде.

Так пишут пользователи соцсетей: «Увидеть, как полклуба лежит на полу, а одного человека в наручниках жестко бьют ногами — было страшно. "Рабица" живи :(».

Еще один комментарий: «Они сначала ломают, а потом уже разбираются... там ни удостоверений, ничего... чаще всего без разбора, кто первый под руку попался или чем-то не понравился)))».

Источник: «Налетели, били без разбора, одного прям жестко избили. Опечатали клуб. Алкоголь изъяли».

«Лежали все, кто там был»

Посетитель №1, без привода: «Сначала я увидела человека в каске, он выводил девушку с заломанными руками, они быстро шли к выходу. Следующий эпизод — из тамбура с матом выскакивает мужик в штатском, в оранжевой футболке, и на кого-то кидается. Я заглядываю в тамбур — люди лежат на полу, руки за головой, лежали все, кто там был. Хотелось заплакать, началась как будто какая-то тупая истерика. При этом в "кабинете" (одно из помещений клуба с танцполом — прим. «Ленты.ру») музыка играла. Мы сели на веранде, потому что думали, что, если выйдем — сразу попадем в автозак. Через пару минут все начали спокойно выходить, мы тоже вышли, когда мы втроем проходили мимо мента, он даже не посмотрел на нас. К тому времени музыка уже стихла. У выхода стояла одна полицейская "Газель". Мы переживали за одного парня, не могли ему дозвониться, потом он рассказал, что вышел спокойно, толпы не было.

Спустя полчаса после выхода я позвонила знакомому, который в ту ночь тоже там был, он взял трубку, сказал, что с него только что сняли наручники и что он не может говорить. В течение дня мы созвонились, он сказал, что его только что выпустили из отделения. Один парень, который был с нами, говорил, что еще в четыре утра заподозрил неладное, что были какие-то левые чуваки — он почувствовал запах дури, определил источник и обратился за джойнтом, а тот его грязным образом обозвал и послал», — на видео она опознала мужчину в оранжевом — он бьет ногами одного из лежащих на полу, поднимает и кидает на землю.

«Спрашивали, занимался ли кто-то сексом, кололся или употреблял и продавал наркотики»

Посетитель №2, с приводом: «Я был на бэкстейдже в момент, когда ворвался какой-то бугай, залез на диджейку и начал кричать выключить звук и включить свет. Сразу приковал меня наручниками к другому парню и вывел на улицу, ничего не объясняя. Во дворе я увидел, как всех посетителей (кроме человек пятнадцати) прогоняют за территорию клуба, а на земле лицом в гравий лежит какой-то кричащий парень, которого сверху прессуют два-три полицейских. Минут 20 мы провели во дворе, пока копы описывали (или делали вид, что описывают) алкоголь. Нас всех обыскали. Ни у кого ничего не нашли, но тем не менее вели себя довольно грубо и кроме как "наркоманы ****** [долбаные]" к нам практически никак не обращались.

С пятого раза мне удалось уговорить их разрешить мне забрать свои вещи из клуба, с меня сняли наручники и, пока я шел за вещами, одному из их копов казалось забавным пинать меня сзади, подгоняя. Через какое-то время нас всех увезли в участок, в машине со мной был парень с разбитым лицом и в наручниках. Того парня увели самым первым и больше мы его не видели. У всех нас сразу забрали паспорта и телефоны и зачем-то поставили лицом в стену в коридор на час-полтора.

Потом нас разделили на две группы и начались допросы. По одному мы заходили в кабинет, где нас встречали вопросами "Что употреблял сегодня? Видел, как кто-то продавал? Амфетамин употреблял? Не ***** [ври]. Кто продает его? Кто употреблял?", ну и в таком духе. С угрозами применения физической силы, если у тебя в крови что-то найдут. Они нас задолбали этим амфетамином тогда, у них реально какой-то пунктик, раз 100 спросили. Потом мы снова все долго сидели в комнате, куда нас привезли. Пара ребят, проходя мимо, сказали, что им тоже только что что-то подбросили. Нас обещали повезти на тесты, но, насколько я уловил, им просто стало лень этим заниматься. Нас снова разделили на пару групп, мне вернули телефон с паспортом и снова допрашивали. Зачем и во сколько я пришел в "Рабицу", что там делал, видел ли, как там кто-то "занимался сексом, кололся или употреблял и продавал наркотики" и прочее-прочее. Вещи осмотрели, одного парня заставили показать историю браузера на компе, я сообщил все свои личные данные, подписал бумагу о том, что обязуюсь явиться по первому требованию и меня отпустили. В течение 10-20 минут отпустили и всех остальных ребят, кроме тех, которым подбросили».

«Угрожали, что подкинут "что-нибудь посерьезней"»

Посетитель №3, с приводом: «Мы с другом отправились в "Рабицу" в ночь с субботы на воскресенье около часа ночи, ехали мы на Uber, на подъезде к клубу нас остановила группа дэпээсников, это произошло на пересечении Ольховского переулка и Ольховской улицы. Когда машина еще притормаживала, на нас начали светить фонарями, а позже попросили выйти, друга начали дотошно досматривать, меня не трогали. Среди копов были порядка восьми сотрудников полиции в жилетах и еще три-четыре человека в штатском. Досмотр проходил жестко, разговаривали с нами как со скотом, употребляли много мата и просто производили впечатление быдла. Говорили нам о том, что мы какие-то странные, что странно одеты. Мы хладнокровно принимали ситуацию, не покупались на моральное давление. Но и особых причин для переживаний мы не находили, разве что то, что у друга была с собой крошка травки, меньше половины грамма, спрятанная глубоко в штаны.

Увидев в штанах серебряный пакетик, они надели на него наручники, уверенно заявляли между собой, что у него амфетамин или колеса. На улице вся возня заняла около 20 минут, за это время команда копов останавливала исключительно каждую мимо проезжающую машину, всех вынимали из машин, досматривали багажники и личные вещи пассажиров. Итак, через 20 минут нас повели в гражданскую тачку (по дороге другу заламывали руки, на память остались следы от наручников) и повезли в УВД Басманного района. По пути в УВД нас завезли на некую стоянку и передали другим оперативникам на другой машине, те довезли нас до отделения.

Там меня посадили на первом этаже рядом с дежурным, а его в наручниках повели на второй. За 20-30 минут в УВД меня пробили по базе, распечатали инфу оттуда, спрашивали, курила ли я сегодня, пытались "вразумить". На вопрос "Почему твой дружок ведет себя так агрессивно и упрямо?" я ответила, что мы обладаем определенной гражданской позицией, которая не позволит вести себя иначе. Его отпустили в течение получаса, выбросив содержимое серебряного пакетика в унитаз. Я дождалась на крыльце отделения, на протяжении этого времени его прессовали, один из оперов ударил с ноги в бедро, угрожали тем, что подкинут "что-нибудь посерьезней" в ответ на его молчание о том, где он взял травку. На прощание нам посоветовали не идти сегодня в "Рабицу". А мы пошли. Но провели там не больше двух часов, так что не застали событий в семь утра. Операция "Мак" в ту ночь коснулась многих, она была унизительной и жестокой, очень жаль отстроенное с большой любовью пространство "Рабицы"».

«Их таким некислым образом пытаются закрыть»

В «Рабице» этот случай не первый — в Twitter ходил снимок (возможно, фейковый) с Google-карт по адресу клуба: полицейская машина у шлагбаума, выходящих молодых людей досматривают — говорящая картина. Внутрь сотрудники МВД редко заходят: по разным сведениям, воскресный случай — второй или третий за год. Если говорить про фестиваль Outline, то его, как и другие вечеринки «Армы», несколько раз отменяли прямо накануне: то из-за пожарной безопасности, когда уже все разрешения были получены, то придирались к документам аренды — пока организаторам все это не надоело и они не зареклись когда-либо еще работать в России. Хотя подобные события нельзя назвать чисто российской историей — в сентябре 2016-го два подростка отравились «экстази» у дверей лондонского Fabric, после чего клуб закрыли. Это вызвало огромный скандал, и спустя какое-то время за заведение вступился мэр британской столицы, и его открыли вновь, усилив контроль на входе.

Так или иначе, многие посетители признаются, что принимали наркотики в «Рабице». В основном — марихуану, «спиды» и экстази/MDMA (предположение, что кто-то в клубе принимает или продает мефедрон, особенно смешанный с амфетамином, у опрошенных вызывает недоумение). На вопрос, откуда берут, отвечают, что приобретают заранее и приносят с собой (или в себе) либо их угощают знакомые. На вопрос, употребляют ли они наркотики вне «Рабицы», отвечают в основном утвердительно. При этом многие рассказывают, что, когда они приходили в клуб «без всего», найти наркотики было большой проблемой. Организаторы заявляют, что с наркотиками боролись своими силами: выпроваживали дилеров и заметно перебравших с веществами.

Чрезмерная жестокость, которую отмечали очевидцы, и непоследовательность обысков (а также случаи с «Армой», не связанные с наркотиками) говорят о том, что полиция, наведываясь на рейвы, борется не с наркотиками, а с клубной культурой, которая с наркотиками так или иначе связана. Но «накрывать» клуб только из-за того, что там могут быть наркотики, — метод, мягко говоря, спорный, все равно что запрещать видеокамеры только потому, что на них можно снять порнографию.

Посетители видят в подобных рейдах полиции давление на свободу: «Если они хотят нас запугать, разделить и запретить нам быть свободными, то они выбрали неправильное место, не тех людей и не то время. Будем сильнее всех на свете. Всей душой и мыслями с вами ❤️ Лучше не было и не будет. Спасибо всем и каждому, кто дарит нам музыку и свободу мысли».

Источник: «[Один из работников] пишет, что их таким некислым образом пытаются закрыть. Затем же, зачем остальных ОМОН закрывает, начиная с Outline. Закрывают якобы из-за того, что это наркоманская туса», — у владельцев есть опасения, что история уголовным делом не закончится.

Получить оперативный комментарий МВД не удалось

Алена Кожевникова

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