Совладельца клуба «Рабица» задержали с амфетамином и мефедроном

Соучредителя столичного клуба «Рабица» Ивана Радзиевского задержали возле заведения за хранение наркотиков. Об этом в понедельник, 7 августа, агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«В ходе личного досмотра из кармана брюк у него изъяли полиэтиленовый пакетик с белым порошкообразным веществом массой более одного грамма. Как показало исследование, в его составе был мефедрон и амфетамин», — заявил собеседник агентства.

В отношении Радзиевского возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере»). Он дал признательные показания и в данный момент находится под подпиской о невыезде.

Отмечается, что в ночь на 6 августа в клубе прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Мак».

Как рассказал «Ленте.ру» один из посетителей, антинаркотический рейд начался около семи утра. «В одной из комнат люди лежали на полу, руки за головой, на них орал какой-то мужчина в гражданском», — отметил источник.

Посетитель добавил, что вскоре после рейда гости начали покидать клуб, при этом руководство «Рабицы», а также некоторые музыканты, игравшие на вечеринке, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В ночь на воскресенье в клубе проходило мероприятие «Рабы Рабицы». В лайн-апе были такие исполнители, как Nikita Zabelin, Poima, Art Crime, Milf и Take Away Acid.