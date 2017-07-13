Жительница Кузбасса вырастила 400 кустов опийного мака «для красоты»

Жительница города Белово (Кемеровская область) для красоты высадила в огороде более 400 кустов опийного мака. Об этом РИА Новости сообщили в региональном главке МВД.

В ходе оперативно-профилактической операции «Мак-2017» полицейские установили, что 50-летняя местная жительница выращивает на приусадебном участке наркотикосодержащие растения. «По признанию женщины, ей было известно, что культивирование данных растений запрещено, однако она сознательно выращивала их якобы для красоты», — отметили в ведомстве.

У нее изъяли 416 кустов мака, которые были направлены на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

Ранее в июле под селом Царево в Пушкинском районе Подмосковья полицейские обнаружили поле с дикорастущей коноплей. Они скосили растения на участке площадью 2,5 гектара и сожгли около 400 кустов марихуаны.