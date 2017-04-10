Минпромторг предложил разрешить выращивание наркосодержащих растений

Министерство промышленности и торговли внесло в правительство законопроект, разрешающий культивирование опиатосодержащих растений в медицинских целях. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает ТАСС.

В документе указано, что опийные субстанции могут использоваться для производства 13 лекарственных препаратов, десять из которых включены в перечень жизненно необходимых. В настоящее время наркотический материал для них поставляется из США, Франции, Испании и Великобритании.

При этом, подчеркивается в документе, культивирование мака и выпуск лекарств останется монополией государства. Для предупреждения незаконного оборота наркотиков, объекты и помещения для выращивания мака должны быть оснащены инженерно-техническими средствами охраны.

Сейчас в России допустимо выращивать наркосодержащие растения для использования в научных и учебных целях, а также в интересах экспертной деятельности.

