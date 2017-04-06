Четыре кандидата в президенты Франции выступили за декриминализацию марихуаны

Четыре из пяти основных кандидатов в президенты Франции выступили за постепенную декриминализацию употребления марихуаны. Об этом сообщает The Independent.

Согласно действующему законодательству, вступившему в силу в 1970 году, за прием незаконных препаратов грозит до года тюрьмы или же штраф в размере 3,75 тысячи евро.

Отмечается, что Жан-Люк Меланшон, представляющий левое движение «Непокоренная Франция», и кандидат от Социалистической партии Бенуа Амон вовсе выступили за легализацию этого наркотика, в то время как лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен высказалась за сохранение нынешнего закона.

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«Это абсолютно сумасшедшая идея. Мы, наоборот, должны использовать любую возможность для того, чтобы бороться с распространением и употреблением наркотиков», — заявила политик.

Эмманюэль Макрон, представляющий движение «Вперед», в свою очередь предложил, чтобы полицейские выписывали штрафы в 100 евро тем, кого застанут курящими марихуану на улице.

Как отмечает издание, несмотря на то что употребление каннабиса запрещено во Франции, 47 процентов подростков, достигших 17-летнего возраста, пробовали его хоть раз.

Всего в президентской гонке принимают участие 11 кандидатов.