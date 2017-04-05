Меланшон выиграл дебаты кандидатов в президенты Франции

Кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон выиграл прошедшие во вторник 4 апреля предвыборные дебаты, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Elabe по заказу телеканала BFMTV. За представляющего левое движение «Непокоренная Франция» Меланшона отдали голоса 25 процентов респондентов.

Эмманюэль Макрон, представляющий движение «Вперед», занял вторую строчку рейтинга с 21 процентом голосов, тройку с 15 процентами замкнул бывший премьер-министр Франсуа Фийон, ультраправая Марин Ле Пен стала четвертой с 11 процентами. В прошедших дебатах приняли участие все 11 претендентов на высший пост.

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Вместе с тем, пишет «Интерфакс», результаты данного опроса значительно разнятся с итогами онлайн-голосования, проведенного французскими СМИ. К примеру, на сайте издания Figaro 52 процента респондентов отдали предпочтение Фийону, тогда как Меланшон набрал 16 процентов.

Выборы президента Франции пройдут 23 апреля, второй тур, если потребуется, состоится 7 мая. Основными кандидатами считаются Эммануэль Макрон, Франсуа Фийон и Марин Ле Пен.

В отношении супруги Фийона Пенелопы 28 марта было начато официальное расследование по делу о фиктивном трудоустройстве. За две недели до этого было открыто расследование и в отношении самого Фийона. Он подозревается в хищении и растрате государственных средств. Позже его также заподозрили в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами.