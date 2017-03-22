Кандидата в президенты страны Франсуа Фийона заподозрили в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами и использовании поддельных документов. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает газета Le Monde.

По информации издания, национальная финансовая прокуратура 16 марта потребовала у следствия расширить дело в отношении четы Фийон. Ходатайство было удовлетворено, предает РИА Новости.

Следователи выясняют, могли ли супруги использовать фальшивые документы для обоснования заработной платы жены политика Пенелопы Фийон.

К такому заключению, отмечает газета, следователи пришли после изучения документов, найденных во время обысков, которые прошли в Национальном собрании в марте. Как уточняется, на различных ведомостях, подписанных Пенелопой Фийон, содержатся разные данные о рабочих часах.

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17 марта сообщалось, что следователей заинтересовало происхождение нескольких роскошных костюмов, покупку которых оплачивал некий анонимный друг Фийона. Начиная с 2012 года даритель потратил на одежду политика, приобретенную в люксовом бутике Arnys в Париже, 48,5 тысячи евро. Представители правоохранительных органов предполагают, что костюмы могли быть своеобразной платой за некие услуги, оказанные Фийоном. Как отмечалось, ему грозит обвинение в «злоупотреблении влиянием».

14 марта в отношении Фийона было открыто официальное расследование в связи с фиктивным трудоустройством его жены и детей.

5 марта Пенелопа Фийон рассказала, что ее работа на мужа носила технический характер. «Я помогала его секретарю. Я готовила для мужа заметки и памятки о происходящем в его избирательном округе Сарт. Я делала что-то вроде обзоров прессы», — уточнила она. Кроме того, жена политика добавила, что участвовала в подготовке публичных выступлений супруга, редактируя его речи.

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В конце января в издании Le Canard enchaîné был размещен материал, в котором утверждалось, что на протяжении нескольких лет Пенелопа фиктивно числилась в качестве помощника своего мужа, в то время когда он был депутатом национальной ассамблеи (нижняя палата парламента), за что получила вознаграждение в размере 500 тысяч евро.

Позже сумма полученных якобы незаконным путем средств увеличилась до 900 тысяч евро, а обвинения в фиктивной работе на отца были выдвинуты также в адрес сына и дочери Фийона.