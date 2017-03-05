Пенелопа Фийон рассказала о работе на мужа

Супруга кандидата в президенты Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийона рассказала о работе на мужа. Интервью с женой политика публикует Journal du Dimanche.

По словам Пенелопы Фийон, она решилась поговорить с журналистами, чтобы пресечь разнообразные «безумные слухи».

Как пояснила мадам Фийон, она всегда была вне политики, а ее работа на мужа носила технический характер. «Я помогала его секретарю. Я готовила для мужа заметки и памятки о происходящем в его избирательном округе Сарт. Я делала что-то вроде обзоров прессы», — заявила она.

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Кроме того, Пенелопа Фийон утверждает, что участвовала в подготовке публичных выступлений супруга, редактируя его речи.

1 марта Фийон заявил о том, что продолжит участие в президентской гонке, несмотря на расследование финансовой прокуратуры страны в отношении фиктивного трудоустройства его супруги. Дело было открыто 24 февраля. Политик подозревается в хищении госсредств, неправомерном использовании общественной собственности, соучастии и сокрытии данных преступлений, торговле влиянием и укрывательстве этой информации от властей.

25 января еженедельник Сanard enchainé («Прикованная утка») опубликовал статью, в которой утверждается, что на протяжении нескольких лет Пенелопа Фийон фиктивно числилась в качестве помощника своего мужа, в то время когда он был депутатом Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента), за что получила вознаграждение в размере 500 тысяч евро.

Позже сумма полученных якобы незаконным путем средств увеличилась до 900 тысяч евро, а обвинения в фиктивной работе на отца были выдвинуты в адрес сына и дочери Фийона.

Выборы президента во Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.

