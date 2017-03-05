Более 70 процентов французов выступили за выход Фийона из президентской гонки

Кандидат от партии «Республиканцы», бывший премьер Франсуа Фийон должен выйти из борьбы за пост президента страны. Как пишет в субботу, 4 марта, газета Journal du Dimanche, такое мнение выразило большинство участников опроса общественного мнения, проведенного для нее компанией Ifop.

«Опрос показывает, что 71 процент французских избирателей хотят, чтобы Фийон отказался от борьбы за президентство», — говорится в публикации.

Кроме того, поддержка сторонников республиканцев упала с 70 до 53 процентов.

Это связано с продолжающимся расследованием причастности Фийона к растрате государственных средств. Ранее 4 марта в загородном особняке и парижском доме республиканца и его жены Пенелопы прошли обыски.

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1 марта Фийон заявил о том, что не намерен выходить из президентской гонки, несмотря на дело о фиктивном трудоустройстве его супруги. Вместе с тем он подтвердил факт получения повестки в суд на 15 марта, там ему могут предъявить обвинения.

24 марта финансовая прокуратура Франции открыла на супругов Фийон дело о хищении госсредств, неправомерном использовании общественной собственности, соучастии и сокрытии данных преступлений, торговле влиянием и укрывательстве этой информации от властей.

Ранее СМИ сообщили, что в течение нескольких лет Пенелопа Фийон, когда ее муж был депутатом Национальной ассамблеи, фиктивно числилась его помощницей, за что получила вознаграждение на 500 тысяч евро. Позднее полученная якобы незаконным путем сумма выросла до 900 тысяч евро, а обвинения в фиктивной работе на отца были выдвинуты в адрес сына и дочери Фийона.

Выборы президента во Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.