СМИ узнали об обысках в доме Фийона

Обыски прошли утром в четверг, 2 марта, в доме кандидата в президенты Франции, бывшего премьер-министра Франсуа Фийона и его супруги, расположенном в седьмом округе Парижа. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на свои источники.

Следственные действия, по информации издания, вели сотрудники Центрального управление по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями. В окружении Фийона подтвердили факт обысков, отметив,что они уже закончились, и отказались от дальнейших комментариев.

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1 марта Фийон заявил о намерении продолжить борьбу за пост главы государства, несмотря на расследование дела о фиктивном трудоустройстве его жены. В то же время он подтвердил, что получил повестку на 15 марта в суд, где ему могут быть предъявлены обвинения.

Дело в отношении политика и его супруги Пенелопы было открыто финансовой прокуратурой Франции 24 февраля. Расследование касается хищения госсредств, неправомерного использования общественной собственности, соучастия и сокрытия этих преступлений, торговли влиянием и укрывательства этой информации от властей.

Месяцем ранее в СМИ появилась информаци о том, что на протяжении нескольких лет супруга Фийона фиктивно числилась в качестве помощника своего мужа, в то время когда он был депутатом Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента), за что получила вознаграждение в размере 500 тысяч евро.

Позже сумма полученных якобы незаконным путем средств увеличилась до 900 тысяч евро, а обвинения в фиктивной работе на отца были выдвинуты в адрес сына и дочери Фийона.

