Прокуратура Франции начала расследование по делу о трудоустройстве жены Фийона

Финансовая прокуратура Франции начала расследование дела о фиктивном трудоустройстве супруги кандидата в президенты страны, бывшего премьер-министра Франсуа Фийона. Об этом сообщает в пятницу, 24 февраля, Le Parisien.

Расследование касается «хищения госсредств, неправомерного использования общественной собственности, соучастия и сокрытия этих преступлений, торговли влиянием и укрывательства этой информации от властей», приводит издание выдержку из заявления надзорного ведомства.

Займутся расследованием один или несколько парижских следователей, которые уполномочены прослушивать телефоны и помещать подозреваемых под домашний арест.

Адвокаты Фийона, комментируя информацию о начале расследования, выразили уверенность в его невиновности, передает Reuters. Они также раскритиковали следствие за утечки в СМИ.

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25 января еженедельник Сanard enchainé («Прикованная утка») опубликовал статью, в которой утверждается, что на протяжении нескольких лет Пенелопа Фийон числилась в качестве помощника своего мужа, в то время когда он был депутатом Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента), за что получила вознаграждение в размере 500 тысяч евро.

Позже сумма полученных якобы незаконным путем средств увеличилась до 900 тысяч евро, а обвинения в фиктивной работе на отца были выдвинуты в адрес сына и дочери Фийона.

В день публикации статьи французская прокуратура открыла предварительное расследование в отношении жены Фийона, при этом его собственная популярность начала резко падать, а данные опросов общественного мнения показали, что большинство французов выступают за отказ бывшего премьера от дальнейшего участия в избирательной кампании. Выборы президента Франции должны пройти в апреле-мае 2017 года.