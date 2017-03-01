Фийон заявил о продолжении президентской кампании

Кандидат в президенты Франции от партии Республиканцы Франсуа Фийон принял продолжить борьбу за пост главы государства, несмотря на расследование дела о фиктивном трудоустройстве его жены. Об этом сообщает BFMTV.

Фийон назвал развернутую против него кампанию попыткой «политического убийства», причем не только его, как кандидата, но и президентских выборов в целом.

«Мое желание приносить пользу [стране] гораздо сильнее обвинений, выдвинутых против меня», — цитирует заявление политика Le Figaro.

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В то же время, Фийон подтвердил, что получил повестку на 15 марта в суд, где ему могут быть предъявлены обвинения. Дело в отношении политика и его супруги Пенелопы было начато финансовой прокуратурой Франции 24 февраля. Расследование касается хищения госсредств, неправомерного использования общественной собственности, соучастия и сокрытия этих преступлений, торговли влиянием и укрывательства этой информации от властей.

Месяцем ранее издание Сanard enchainé («Прикованная утка») опубликовало материал, в котором утверждалось, что на протяжении нескольких лет мадам Фийон фиктивно числилась в качестве помощника своего мужа, в то время когда он был депутатом Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента), за что получила вознаграждение в размере 500 тысяч евро.

Позже сумма полученных якобы незаконным путем средств увеличилась до 900 тысяч евро, а обвинения в фиктивной работе на отца были выдвинуты в адрес сына и дочери Фийона.