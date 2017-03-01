СМИ сообщили о задержании жены Франсуа Фийона

Супруга кандидата в президенты Франции и бывшего премьер-министра страны Франсуа Фийона Пенелопа задержана в рамках расследования по делу о ее фиктивном трудоустройстве. Об этом сообщает Mediapart в своем Twitter.

«Пенелопа Фийон задержана. Проходит обыск», — написала журналист издания Эллен Сальви.

В то же время Le Figaro со ссылкой на источник, близкий к семье Фийон сообщает, что Пенелопа находится дома.

По информации издания, бывший премьер-министр страны выступит со специальным заявлением в 12:00 по местному времени (14:00 мск). Также стало известно, что заявление об отставке подал глава избирательного штаба Фийона Патрик Стефанини, однако прошение пока не принято.

Материалы по теме Скелеты в шкафу С какими обвинениями столкнулись главные претенденты на пост президента Франции

Официальное расследование финансовой прокуратурой Франции в отношении Пенелопы Фийон было начато 24 февраля.

За месяц до этого еженедельник Сanard enchainé («Прикованная утка») опубликовал статью, в которой утверждалось, что на протяжении нескольких лет Фийон фиктивно числилась в качестве помощника своего мужа, в то время когда он был депутатом Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента), за что получила вознаграждение в размере 500 тысяч евро.

Позже сумма полученных якобы незаконным путем средств увеличилась до 900 тысяч евро, а обвинения в фиктивной работе на отца были выдвинуты в адрес сына и дочери Фийона.