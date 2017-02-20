Во Франции прошли многочисленные протесты против коррупции

В ряде крупных французских городов — Париже, Лионе, Лилле, Тулузе и некоторых других прошли многочисленные манифестации против коррупции выборных чиновников. Об этом сообщает BFMTV.

Во французской столице митингующие несли плакаты с лозунгами: «Коррупцию в помойку», «Долой привилегированных», «Фийона в тюрьму, коррупция — это яд».

В Тулузе демонстранты требовали вернуть незаконно полученные нечистыми на руку политиками деньги, а также предлагали создать миллионы фиктивных рабочих мест для них.

По оценкам полиции, в выступлениях приняли участие несколько тысяч человек.

Материалы по теме Скелеты в шкафу С какими обвинениями столкнулись главные претенденты на пост президента Франции

Поводом для выступлений стал недавний скандал, связанный с фиктивным трудоустройством родственников кандидата в президенты страны Франсуа Фийона. 25 января еженедельник Сanard enchainé («Прикованная утка») опубликовал статью, в которой утверждается, что его супруга — Пенелопа на протяжении нескольких лет числилась в качестве помощника своего мужа, в период, когда он был депутатом Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента), за что получила вознаграждение в размере 500 тысяч евро.

Позже сумма полученных якобы незаконным путем средств увеличилась до 900 тысяч евро, а обвинения в фиктивной работе на отца были выдвинуты в адрес сына и дочери Фийона.

Аналогичная ситуация сложилась с помощниками лидера «Национального Фронта» (НФ) и евродепутата Марин Ле Пен, которая также участвует в президентской кампании. 1 февраля истек срок, до которого политик должна была внести в кассу Европарламента 300 тысяч евро. Большая часть этой суммы (примерно 260 тысяч) составляет зарплата активистки «Фронта» Катрин Гризе. Она числилась помощником Ле Пен, но в Европарламенте не появлялась, посвящая себя работе в офисе НФ в Париже. Оставшиеся 40 тысяч были начислены охраннику политика, который был оформлен в качестве ее парламентского ассистента.