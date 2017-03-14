В отношении Фийона начато официальное расследование

В отношении кандидата в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийона открыто официальное расследование по делу о фиктивном трудоустройстве его супруги. Об этом сообщает BFMTV.

О судебном решении сообщил один из адвокатов Фийона Атнонин Леви. По его словам, постановление было вынесено в «спокойных условиях». BFMTV напоминает, что вердикт о начале производства дела должен был быть вынесен 15 марта, однако решение состоялось на сутки раньше.

Как уточняет в своем Twitter газета Le Canard enchaîné, Фийон подозревается в хищении и растрате государственных средств.

25 января в этом же издании была опубликована статья, в которой утверждается, что на протяжении нескольких лет супруга Фийона Пенелопа фиктивно числилась в качестве помощника своего мужа, в то время когда он был депутатом Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента), за что получила вознаграждение в размере 500 тысяч евро.

Позже сумма полученных якобы незаконным путем средств увеличилась до 900 тысяч евро, а обвинения в фиктивной работе на отца были выдвинуты в адрес сына и дочери Фийона.

Предварительное расследование в отношении Фийона финансовая прокуратура открыла 24 февраля.

Выборы президента во Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.

