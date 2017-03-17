Прокуратура Франции заинтересовалась шикарными костюмами Фийона

Прокуратура Франции обратилась в суд с ходатайством о расширении расследования дела в отношении кандидата в президенты страны Франсуа Фийона. Об этом сообщает BFMTV.

Как уточняет телеканал, следователей заинтересовало происхождение нескольких роскошных костюмов, покупку которых оплачивал некий анонимный друг политика.

Начиная с 2012 года даритель потратил на одежду политика, приобретенную в люксовом бутике Arnys в Париже, 48,5 тысячи евро. Представители правоохранительных органов предполагают, что костюмы могли быть своеобразной платой за некие услуги, оказанные Фийоном. Его могут обвинить в «злоупотреблении влиянием».

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Ранее, 14 марта, в отношении политика было открыто официальное расследование в связи с фиктивным трудоустройством его жены и детей.

25 января в издании Le Canard enchaîné был размещен материал, в котором утверждалось, что на протяжении нескольких лет супруга Фийона Пенелопа фиктивно числилась в качестве помощника своего мужа, в то время когда он был депутатом национальной ассамблеи (нижняя палата парламента), за что получила вознаграждение в размере 500 тысяч евро.

Позже сумма полученных якобы незаконным путем средств увеличилась до 900 тысяч евро, а обвинения в фиктивной работе на отца были выдвинуты также в адрес сына и дочери Фийона.