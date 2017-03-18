Стали известны имена участников французских выборов

Митинг в поддержку Фийона в Париже

Во Франции завершилась регистрация кандидатов в президенты. Преодолеть необходимый для участия в выборах порог в 500 подписей смогли 11 человек. Об этом в субботу, 18 марта, сообщает Le Monde.

В выборах примут участие представитель партии «Рабочая борьба» Натали Арто, председатель партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино, председатель движения «Солидарность и прогресс» Жак Шеминад, кандидат от партии «Вставай, Франция!» Николя Дюпон-Эньян, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, лидер центристской партии «Вперед!» Эммануэль Макрон, социалист Бенуа Амон, представитель крайне левых Жан-Люк Меланшон, лидер «Новой антикапиталистической партии» Филипп Путу и депутат-центрист Жан Лассаль.

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Представитель партии «Республиканцы» Франсуа Фийон, участие которого в кампании было под вопросом из-за коррупционного скандала, также успешно преодолел отбор. ТАСС отмечает, что политик оказался лидером по собранным подписям: 2593.

В 2012 году в президентских выборах принимали участие 10 кандидатов, в 2007 — 12.

По законам Франции, для участия в президентских выборах кандидат должен собрать подписи 500 народных избранников разного уровня (депутатов, сенаторов, членов Европарламента от Франции, членов муниципальных и региональных советов, мэров и других избираемых должностных лиц — их в общей сложности около 42 тысяч человек). Имена поручителей озвучиваются публично.

Выборы президента пройдут в два тура: 23 апреля и 7 мая.

