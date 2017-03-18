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Стали известны имена участников французских выборов

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Митинг в поддержку Фийона в Париже
Митинг в поддержку Фийона в Париже

Во Франции завершилась регистрация кандидатов в президенты. Преодолеть необходимый для участия в выборах порог в 500 подписей смогли 11 человек. Об этом в субботу, 18 марта, сообщает Le Monde.

В выборах примут участие представитель партии «Рабочая борьба» Натали Арто, председатель партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино, председатель движения «Солидарность и прогресс» Жак Шеминад, кандидат от партии «Вставай, Франция!» Николя Дюпон-Эньян, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, лидер центристской партии «Вперед!» Эммануэль Макрон, социалист Бенуа Амон, представитель крайне левых Жан-Люк Меланшон, лидер «Новой антикапиталистической партии» Филипп Путу и депутат-центрист Жан Лассаль.

Представитель партии «Республиканцы» Франсуа Фийон, участие которого в кампании было под вопросом из-за коррупционного скандала, также успешно преодолел отбор. ТАСС отмечает, что политик оказался лидером по собранным подписям: 2593.

В 2012 году в президентских выборах принимали участие 10 кандидатов, в 2007 — 12.

По законам Франции, для участия в президентских выборах кандидат должен собрать подписи 500 народных избранников разного уровня (депутатов, сенаторов, членов Европарламента от Франции, членов муниципальных и региональных советов, мэров и других избираемых должностных лиц — их в общей сложности около 42 тысяч человек). Имена поручителей озвучиваются публично.

Выборы президента пройдут в два тура: 23 апреля и 7 мая.

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A girl is surrounded by samurai warrior helmets made of paper during an event celebrating the upcoming Children's Day at Sensoji temple in Tokyo April 20, 2007. Samurai warrior armours are traditional symbols of celebrations on Children's Day, which will take place on May 5. Детский сад какой-то
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