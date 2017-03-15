Прокуратура Франции начала предварительное расследование в отношении Макрона

Французская прокуратура открыла предварительное расследование в отношении кандидат в президенты Франции от движения «Вперед!» Эммануэля Макрона. Об этом сообщает BFMTV.

Политик подозревается в расходовании бюджетных средств без проведения необходимых процедур. 6 января 2016 года в Лас-Вегасе (США) под эгидой Министерства экономики Франции прошла масштабная презентация французских высокотехнологических компаний, в которой принял участие Макрон, на тот момент возглавлявший ведомство.

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На проведение этого мероприятия из государственной казны было потрачено более 380 тысяч евро. Эти средства Минэкономики без проведения необходимых конкурсных процедур перечислило известному французскому пиар-агентству Havas.

Как отмечает телеканал, в связи с непрозрачностью процедуры выделения средств из госбюджета против Макрона могут быть выдвинуты обвинения в злоупотреблении служебным положением.

14 марта французские власти открыли официальное расследование в отношение другого кандидата на пост главы государства — Франсуа Фийона. Он подозревается в хищении и растрате государственных средств.

Выборы президента во Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.

