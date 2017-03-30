Российские активисты подарили Ле Пен ее портрет в окружении Путина и Трампа

Участники российской арт-группы «Белая роза» вручили лидеру партии «Национальный фронт», кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен триптих с ее портретом, а также изображениями российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом на своей странице в Facebook сообщила активистка Мария Катасонова.

«Марин очень впечатлила работа нашей арт-группы, — написала она в четверг, 30 марта. — Она поблагодарила нас за поддержку, за созданное женское движение и подаренные картины».

Катасонова отметила, что триптих с портретами Путина, Трампа и Ле Пен был написан год назад — до того, как стало известно о победе республиканца на выборах президента США. Российская активистка в беседе с Марин Ле Пен выразила надежду, что картина станет «пророческой» после того, как лидер «Национального фронта» победит на выборах во Франции.

24 марта Марин Ле Пен принял в Кремле президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что Москва старается поддерживать отношения «как с представителями действующей власти, так и с представителями оппозиции».

В начале месяца сообщалось, что Катасонова предложила создать движение «Женщины за Марин» в поддержку Ле Пен.

Президентские выборы во Франции состоятся 23 апреля и 7 мая. Помимо лидера «Национального фронта», основными кандидатами на главный государственный пост страны считаются Эммануэль Макрон, представляющий созданное им движение «Вперед!», и Франсуа Фийон от партии «Республиканцы».

