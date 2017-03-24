Кремль усомнился в возможности финансирования партии Ле Пен российскими банками

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков усомнился в том, что российские банки могут финансировать предвыборную кампанию кандидата в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Об этом он заявил в пятницу, 24 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я не думаю, что это возможно», — сказал пресс-секретарь российского президента. Он также подчеркнул, что Путин и Ле Пен не обсуждали этот вопрос.

Отвечая на вопрос, почему президент принял в Москве французского политика, Песков напомнил, что глава государства готов поддерживать контакты «со всем спектром политических сил». «Ле Пен приняла решение прибыть в Москву, приехала по собственному желанию, прекрасный повод провести с ней встречу», — добавил пресс-секретарь.

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Ранее в пятницу сообщалось, что Путин принял лидера «Национального фронта» в Кремле. Он подчеркнул, что Москва не собирается вмешиваться в президентскую кампанию во Франции, но оставляет «за собой право общаться со всеми представителями всех политических сил страны».

Марин Ле Пен приехала в Москву по приглашению членов комитета Госдумы по международным делам. На встрече со спикером нижней палаты парламента Вячеслав Володиным, прошедшей ранее 24 марта, она заявила, что выступает против антироссийских санкций.