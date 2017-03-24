Ле Пен вознамерилась добиться отмены антироссийских черных списков ЕС

Кандидат в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, которая прибыла в Москву по приглашению комитета Госдумы по международным делам, выступила за отмену антироссийских черных списков Евросоюза. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает РИА Новости.

«Я всегда выступала за отмену санкций, которые считаю контрпродуктивными. Я считаю попранием демократических прав запрет парламентариям разговаривать друг с другом. Надеюсь, что я смогу отстаивать позицию, согласно которой мы отменили бы черные списки, по крайней мере, на территории Франции», — заявила она на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Политик добавила, что санкционные списки все еще существуют во многом из-за влияния Брюсселя, передает «Интерфакс».

«Мы не верим ни в дипломатию угроз, ни в дипломатию санкций, ни в дипломатию шантажа, которую, к сожалению, ЕС последнее время все чаще применяет к Российской Федерации и против своих собственных членов», — отметила Ле Пен.

Ранее в тот же день политик заявила, что Россия и Франция должны объединить усилия в борьбе с общими вызовами, в частности с исламским фундаментализмом, передает ТАСС. В связи с этим она отметила, что сожалеет, что у парламентариев двух стран нет возможности для встречи и обсуждения вопросов безопасности.

Черный список Евросоюза — ограничительная мера, действующая в отношении некоторых российских и украинских граждан и организаций. В настоящее время в перечне значатся 150 физических лиц (это некоторые российские политики, военные чиновники, бизнесмены, представители ДНР и ЛНР), а также 37 организаций. Впервые санкции против них были введены в марте 2014 года.