Ле Пен решила предложить Польше и Венгрии дружить против ЕС

Лидер французского «Национального фронта» (НФ) и кандидат в президенты страны Марин Ле Пен намерена предложить сотрудничество Польше и Венгрии для противодействия инициативам Европейского союза и его демонтажа. На этот шаг она пойдет в случае своего избрания на пост главы государства, сообщает Rzeczpospolita.

По словам Ле Пен, если она займет пост главы государства, то инициирует переговоры с венгерским лидером Виктором Орбаном и руководителем правящей польской партии «Право и Справедливость» Лехом Качиньским о том, что всем политикам кажется неприемлемым в Европейском союзе.

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Глава НФ обозначила как минимум две позиции, по которым надеется найти понимание. Первое — это спор Варшавы с Брюсселем о Конституционном суде. «Критику, которой подвергается Польша, трудно рассматривать иначе, как политическое вмешательство во внутренние дела страны», — заявила политик.

Второй момент — квоты на распределение беженцев между странами Европейского союза. «ЕС хочет ввести санкции против государств, которые не принимают беженцев. Речь идет о штрафе в размере 250 тысяч евро за каждого непринятого иммигранта. Это безумие, это нужно остановить», — подчеркнула Ле Пен.

Она также напомнила, что в случае прихода к власти будет требовать от Брюсселя восстановления территориального, экономического, денежно-кредитного и правового национального суверенитета для стран ЕС. В случае получения отказа политик намерена провести референдум о членстве Франции в Европейском союзе.

Президентские выборы во Франции пройдут в апреле-мае 2017 года. Помимо Ле Пен, в борьбе за пост главы государства принимает участие кандидат от правой партии «Республиканцы» Франсуа Фийон, лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон, а также ряд других политиков.