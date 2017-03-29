В Думе оценили последствия визита Ле Пен в Россию для ее предвыборной кампании

Поездка лидера партии «Национальный фронт», кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен в Москву не отразится на ее избирательной кампании. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в среду, 29 марта, передает ТАСС.

«Она имеет свой устойчивый электорат, который неуклонно растет. Думаю, что этот электорат никак не уменьшится от визита в Россию», — сказал парламентарий, подчеркнув, что Марин Ле Пен — «сильный, харизматичный политик».

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Для тех, кто поддерживает лидера «Национального фронта», визит в Россию плюс, а не минус, отметил Слуцкий. По его мнению, у Ле Пен есть все шансы победить в первом туре президентских выборов, во втором ситуация может усложниться.

Марин Ле Пен приехала в Москву по приглашению думского комитета по международным делам. В ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным она отметила, что выступает против антироссийских санкций.

Позднее в тот же день французского политика принял в Кремле президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что Москва старается поддерживать отношения «как с представителями действующей власти, так и с представителями оппозиции».

Президентские выборы во Франции состоятся 23 апреля и 7 мая. Помимо Ле Пен, основными кандидатами на главный государственный пост страны считаются Эммануэль Макрон, представляющий созданное им движение «Вперед!», и Франсуа Фийон от партии «Республиканцы».