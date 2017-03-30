Фийон заявил о необходимости ввести контроль государства над исламом

Кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон выступает за установление в стране жесткого контроля государства над исламом. Об этом он заявил в прямом эфире в интервью радиостанции RTL, его цитирует ТАСС.

«Также должен быть установлен и жесткий контроль над финансированием из-за границы центров ислама во Франции и подготовки имамов», — сообщил политик.

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Он отметил также, что контроль над религией не является для его страны чем-то необычным. «Во Франции власти уже принимали меры для того, чтобы заставить католиков уважать ценности Французской Республики, а также другие религии», — приводит агентство слова Фийона.

Выборы президента Франции состоятся 23 апреля, второй тур, если потребуется, пройдет 7 мая. Фаворитом гонки, согласно ряду недавних опросов общественного мнения, является Эммануэль Макрон, представляющий им же созданное движение «Вперед!». Лидеру «Национального фронта» Марин Ле Пен предрекают второе место. За ней идет Франсуа Фийон.

28 марта в отношении его супруги Пенелопы было начато официальное расследование по делу о фиктивном трудоустройстве. За две недели до этого было открыто расследование и в отношении самого Фийона. Он подозревается в хищении и растрате государственных средств. Позже его также заподозрили в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами.

