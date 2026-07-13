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09:58, 13 июля 2026Экономика

На один из секторов экономики обрушилась волна увольнений

CNBC: В технологическом секторе США уволили около 140 000 человек
Кирилл Луцюк

Фото: Chay_Tee / Shutterstock / Fotodom

В 2026 году в технологическом секторе США уволили около 140 000 сотрудников — больше, чем в любой другой отрасли. Об этом сообщил канал CNBC со ссылкой на компанию Challenger, Gray & Christmas.

Отмечается, что в мае число увольнений в этом сегменте достигло самого высокого уровня за любой месяц с августа 2024 года. Основной причиной этой динамики стало внедрение искусственного интеллекта (ИИ), который упоминается в 23 процентах всех объявлений о сокращении рабочих мест.

Наиболее агрессивное сокращение штата проводит компания Amazon. С 2022 года она уволила 57 тысяч человек, или примерно 16 процентов от общего числа сотрудников компании. На долю Amazon приходится около 13 процентов сокращений в технологической отрасли в этом году.

В конце июня 2026 года основатель Amazon Джефф Безос заявил, что вопреки всеобщим опасениям развитие искусственного интеллекта приведет не к массовой безработице, а к дефициту рабочей силы.

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