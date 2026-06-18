Миллиардер предрек дефицит кадров из-за развития ИИ

Безос: Искусственный интеллект приведет к дефициту рабочей силы

Вопреки всеобщим опасениям, развитие искусственного интеллекта (ИИ) приведет не к массовой безработице, а к дефициту рабочей силы. Об этом на технологической конференции VivaTech в Париже предупредил основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос, его цитирует Reuters.

Согласно докладу консалтинговой компании Challenger, Gray and Christmas, в мае 2026 года работодатели в США объявили о сокращении более 97 тысяч сотрудников, и около 40 процентов увольнений оказались напрямую связаны с внедрением ИИ. Сам Аmazon с конца 2025-го уволил около 30 тысяч человек, объяснив это решение ростом эффективности за счет новых технологий

«Я знаю, что многие люди, включая умных, опасаются, что ИИ сделает людей ненужными. Я категорически не согласен с этой точкой зрения. ИИ создаст дефицит кадров», — предрек миллиардер и добавил, что у людей есть бесконечное количество дел, которые сдерживаются барьерами, которые ИИ поможет устранить.

В мае Джефф Безос, занимающий четвертое место в списке богатейших людей планеты по версии Bloomberg Billionaires Index, предложил отменить подоходный налог для половины граждан США. По словам миллиардера, один процент самых состоятельных американцев обеспечивает 40 процентов всех налоговых поступлений, а население с низкими доходами платит налог по ставке три процента, что для государства небольшие деньги. «Не думаю, что это должно быть три процента. Я думаю, это должно быть ноль», — сказал бизнесмен.