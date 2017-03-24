Мир
 

Фийон обвинил Олланда в злоупотреблении властью

Перейти в «Мою Ленту»
Франсуа Фийон
Франсуа Фийон

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон обвинил президента Франсуа Олланда в том, что тот, злоупотребляя своим положением, способствует компрометирующим утечкам с целью предотвратить его избрание. Об этом сообщает Reuters.

Фийон, в частности, указал на то, что подконтрольные власти газеты получили документы через 48 часов после их изъятия при обыске в его кабинете в Национальном собрании. «Кто им дает эти документы?» — задался он вопросом.

Когда Фийона спросили, кто, по его мнению, несет за это ответственность — те или иные политики либо система правосудия, кандидат заявил: «Я пойду гораздо дальше, я обвиняю президента республики».

В ответ на это Елисейский дворец заявил, что Олланд «самым жестким образом осуждает ложные обвинения Фийона». «Исполнительная власть никогда не вмешивалась в какие-либо судебные процедуры и всегда была неукоснительна привержена независимости судебной власти», — говорится в заявлении.

Кроме того, Фийон потребовал расследования заявлений, которые, по его словам, содержатся в готовящейся к публикации книге двух журналистов. По их сведениям, президенту регулярно передавалась информация о телефонных разговорах, которые вели интересующие Олланда политики.

В отношении Фийона 14 марта было открыто официальное расследование в связи с фиктивным трудоустройством его жены и детей. Спустя три дня стало известно, что следователей заинтересовало происхождение нескольких роскошных костюмов, покупку которых оплачивал некий анонимный друг Фийона.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кремль назвал абсурдом сообщения об организации Фийоном встреч с Путиным
Фийона заподозрили в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами
Стали известны имена участников французских выборов
Последние новости
Фийон обвинил Олланда в злоупотреблении властью
Найдены молодые предшественники Млечного Пути
Протоиерей Чаплин назвал убийство Вороненкова божьим вмешательством
В Госдуме предложили поднять призывной возраст до 30 лет
Порошенко и Лукашенко обсудили сотрудничество и ситуацию в Донбассе
Хоккейный ЦСКА уволил главного тренера
Павел Дуров предложил критикам «поесть дерьма»
Другие материалы рубрики
Мир
 — 
00:05 Сегодня
Displaced people from the minority Yazidi sect, fleeing violence from forces loyal to the Islamic State in Sinjar town, walk towards the Syrian border, on the outskirts of Sinjar mountain, near the Syrian border town of Elierbeh of Al-Hasakah Governorate August 11, 2014. Islamic State militants have killed at least 500 members of Iraq's Yazidi ethnic minority during their offensive in the north, Iraq's human rights minister told Reuters on Sunday. The Islamic State, which has declared a caliphate in parts of Iraq and Syria, has prompted tens of thousands of Yazidis and Christians to flee for their lives during their push to within a 30-minute drive of the Kurdish regional capital Arbil. Picture taken August 11, 2014. REUTERS/Rodi Said (IRAQ - Tags: POLITICS CIVIL UNREST TPX IMAGES OF THE DAY) FOR BEST QUALITY IMAGE ALSO SEE: GM1EA8M1B4V01

Дважды отверженные

Почему от женщин, вырвавшихся из плена боевиков, отворачивается общество
20:47 23 марта 2017

Болгарские охотники на беженцев начали строительство забора на границе с Турцией

00:56 Сегодня

Число жертв нападения террориста в Лондоне достигло четырех

21:33 23 марта 2017

Британская полиция сообщила об аресте 8 подозреваемых в подготовке терактов

Мир
 — 
09:07 20 марта 2017
Lebanese members of the Syrian Social Nationalist Party, a pro-Syrian leftist Lebanese party, carry their party's flag during the funeral procession of Najib Mohammed Shams el-Din and Ali Mohammed Shams el-Din, in the port city of Tyre, southern Lebanon, Saturday, Aug. 19, 2006. Najib and Ali, two members of the Syrian Social Nationalist Party, were killed when an Israeli airstrike attack hit a building, where they were taking refuge, in Tyre mid July, a few days after the beginning of the Israeli offensive on Lebanon.

Свастика над Дамаском

Чего хотят сирийские национал-социалисты
20:07 23 марта 2017

Израильский полицейский избил палестинца-водителя

20:06 23 марта 2017

В Белграде установили сбивший американский самолет советский ЗРК

18:53 23 марта 2017

Бывший соратник Буша обвинил сайты альтернативно-правых в госизмене

Мир
 — 
00:14 23 марта 2017

Китайский интерес

Пекин желает смерти уйгурским боевикам в Сирии, но вмешиваться в войну не готов
18:56 23 марта 2017

Названо имя лондонского террориста

18:51 23 марта 2017

Американский генерал заявил о возможной российской помощи «Талибану»

17:18 23 марта 2017

В Израиле задержали угрожавшего американским еврейским центрам подростка

Россия
Устроили сцену
Как театр переплетается с политикой в графике Путина
Протоиерей Чаплин назвал убийство Вороненкова божьим вмешательством
Масон, выйди вон!
Депутат Милонов против вольного каменщика Богданова
Путин приехал в Малый театр на «Последнюю жертву»
Матвиенко объяснила антироссийские заявления Киева по убийству Вороненкова
Кандидат «Против всех»
Как сантехник может выиграть выборы, а джедай — проиграть
Коллекторов в Москве оштрафовали на 200 тысяч рублей за лишние звонки должнику
Все материалы
Мир
Displaced people from the minority Yazidi sect, fleeing violence from forces loyal to the Islamic State in Sinjar town, walk towards the Syrian border, on the outskirts of Sinjar mountain, near the Syrian border town of Elierbeh of Al-Hasakah Governorate August 11, 2014. Islamic State militants have killed at least 500 members of Iraq's Yazidi ethnic minority during their offensive in the north, Iraq's human rights minister told Reuters on Sunday. The Islamic State, which has declared a caliphate in parts of Iraq and Syria, has prompted tens of thousands of Yazidis and Christians to flee for their lives during their push to within a 30-minute drive of the Kurdish regional capital Arbil. Picture taken August 11, 2014. REUTERS/Rodi Said (IRAQ - Tags: POLITICS CIVIL UNREST TPX IMAGES OF THE DAY) FOR BEST QUALITY IMAGE ALSO SEE: GM1EA8M1B4V01Дважды отверженные
Почему от женщин, вырвавшихся из плена боевиков, отворачивается общество
Атака на Вестминстер
Неизвестные пытались проникнуть в здание дворца, где заседает парламент Британии
Китайский интерес
Пекин желает смерти уйгурским боевикам в Сирии, но вмешиваться в войну не готов
Фийон обвинил Олланда в злоупотреблении властью
Число жертв нападения террориста в Лондоне достигло четырех
Британская полиция сообщила об аресте 8 подозреваемых в подготовке терактов
Израильский полицейский избил палестинца-водителя
Все материалы
Бывший СССР
Выстрелы на бульваре Шевченко
Что известно об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова
Порошенко и Лукашенко обсудили сотрудничество и ситуацию в Донбассе
«Бородай вывез Стрелкова из Донецка в невменяемом состоянии»
Бывший глава МГБ ДНР Андрей Пинчук о «русской весне»
СМИ узнали об имевшихся у убийцы Вороненкова документах Нацгвардии Украины
Порошенко попросит помощи НАТО для ликвидации последствий ЧП под Харьковом
Генерал СБУ рассказал о полученных Вороненковым от Киева гарантиях безопасности
КГБ Белоруссии показал арсенал задержанных экстремистов
Все материалы
Финансы
Эльвира НабиуллинаЖелезная Эльвира
Как и за что критиковали главу Банка России
Золотовалютные резервы России выросли до максимума с ноября 2016 года
Все без долгу
Россия освободилась от финансовых обязательств СССР
Минэкономразвития объяснило укрепление рубля временными факторами
НБУ призвал обеспечить безопасность российских банков на Украине
Оценен примерный ущерб России из-за турецких пошлин на зерно
Минфин предрек падение цены на нефть до 40 долларов
Все материалы
Бизнес
Инновации плюс электрификация
Как видит BMW Group свою дальнейшую стратегию
Соловьиные стартапы
Какие инновации нашли эксперты фонда «Сколково» в Курске
Медведев поддержал идею привязать тариф «Платона» к пробегу
Минфин запланировал начало маркировки сигарет на 2018 год
Знак качества вручат за успехи в импортозамещении
АНКОР и Randstad назовут самых привлекательных работодателей России
ФАС заподозрила российско-германскую компанию в многомиллиардном сговоре
Все материалы
Силовые структуры
«Я стала плевать кровью на снег»
Как выстрел в лицо офицеру МВД обернулся обвинениями в самостреле: расследование
Срисовали
Как разоблачили банду, охотившуюся на картины знаменитых художников
Истребитель Су-30МКМ королевских ВВС МалайзииБросившие вызов
Что значит Малайзия для российской авиации
В МВД призвали граждан воздержаться от участия в акции 26 марта в центре Москвы
В Госдуме предложили поднять призывной возраст до 30 лет
«Резня была бы хлеще, чем в Донбассе»
Монолог командира самообороны Севастополя о Крымской весне
США возобновили планирование обороны Европы
Все материалы
Наука и техника
Старт ракеты с Dream Chaser — кораблем компании Sierra Nevada (в представлении художника)Еще батуты
Как американские компании опережают Россию в сфере пусков ракет
Все там будем
Почему невозможно уберечься от рака
Кровавое воскресенье 22 января 1905 года«Идиоты говорят, что Россию погубил заговор»
Почему революция 1917 года была неизбежна
Найдены молодые предшественники Млечного Пути
Названы самые дорогие в производстве продукты питания
Школьник из Британии обнаружил ошибку в данных НАСА
В Германии создали самое большое в мире «искусственное солнце»
Все материалы
Спорт
Дэн БилзерянКарты, деньги, два угла
Как звезды спорта и шоу-бизнеса пробовали себя в ММА
Хоккейный ЦСКА уволил главного тренера
«В велоспорте каждый второй — астматик»
Гонщик Gazprom-RusVelo Роман Майкин — о первой в жизни монументальной классике
Стадион на Крестовском будет доработан после Кубка конфедераций — 2017
СКА вырвал победу у «Локомотива» в первом матче финала западной конференции КХЛ
Американские хоккеистки заявили о намерении бойкотировать домашний ЧМ
Митрион собрался разбить лицо Емельяненко на глазах у семьи
Все материалы
Культура
«Главное — убедить людей, что они счастливы»
Джон Стейнбек и Роберт Капа о советских застольях, писателях и правительстве
Лицом к человеку
Почему холокост и сталинские репрессии породили схожие процессы в Европе и СССР
Дональд Рейфилд«Не убивать Сталина — это как убить хорошего человека»
Дональд Рейфилд о Берии, Саакашвили и грузинском гостеприимстве
В Киеве сочли незаконным дистанционное участие Самойловой в «Евровидении»
Безобразно естественно
Календарь Pirelli: лучшие актрисы и модели — без макияжа и без одежды
Самойлову насмешил запрет СБУ въезжать на Украину
Организаторы предложили Самойловой участвовать в «Евровидении» дистанционно
Все материалы
Интернет и СМИ
Без вести пропавший
Почему снимки главного фотографа Великой Отечественной не выставлялись в России
Давай по новой
Создатель интернета разочаровался в человечестве и пытается все исправить
Павел Дуров предложил критикам «поесть дерьма»
Первый канал отказался от дистанционного участия Самойловой в «Евровидении»
Тролли вновь вычислили и украли антитрамповский флаг ЛаБафа
Сына Трампа обвинили во лжи и циничности из-за твита о теракте в Лондоне
Российские СМИ выдали дебошира с зеленым ножом за лондонского террориста
Все материалы
Ценности
«Папа назвал меня Митей после командировки в Москву»
Как пионер из ГДР Митя Боркерт стал шеф-дизайнером Lamborghini
Международный ювелирно-часовой салон в Базеле
BaselWorld 2017 в новостях и лицах
Bulgari собрал своих послов в Базеле
Итальянцы украсили суперъяхту кашемировыми коврами
Dior устроит выставку в честь 70-летия модного дома
Apple Watch дополнили ремешками цвета «лесных ягод» и «морской гальки»
Hamilton выпустил новые треугольные часы
Все материалы
Путешествия
Отберут последнее
Россияне больше не смогут брать с собой технику при перелетах в США
«Мы делаем не крымское вино, а севастопольское»
Винодел Павел Швец — о месте России на винной карте мира
Как это будет по-арамейски?
Путешествие в мир древнейшего православного народа планеты
Туриста в Таиланде приговорили к тюремному сроку за гибель его подруги
Британцы с акцентом рассказали о достопримечательностях страны
Остаться в живых
Как выглядят худшие города мира
МИД предостерег россиян за границей от слов «яблан», «жид» и «понос»
Все материалы
Из жизни
Ищут пожарные, ищет милиция
Десятилетний розыск пропавшей британской девочки обошелся в 16 миллионов фунтов
Идеал со сроком годности
От Монро до Кардашьян: как менялись пропорции женской фигуры каждые 10 лет
Новая американская мечта
Что такое Fuck You Money, или Как уйти на пенсию в 35 лет
Китайский геймер от досады разбил монитор головой
Американка учила подругу играть в лотерею и выиграла миллион долларов
Не хочешь — заставим
Как разные страны пытались сделать граждан счастливыми и что из этого вышло
Гигантская акула напугала новозеландского рыболова
Все материалы
Эстетическая хирургия
Тест-драйв нового купе Mercedes-Benz E-класса, которое наконец стало собой
Мертворожденные гоночные машины
Автомобили, которые так и не смогли выйти на старт гонок
Машины, которым не повезло
Посмотрите, какими могли бы быть известные машины
Кроссовер-трансформер, в который никто не поверил
Ford Freestyle FX: пикап и кабриолет в одном купе
Porsche подарит сотрудникам по девять тысяч евро
Bentley сделала 58-гигапиксельную фотографию Flying Spur
«Демонический» Challenger станет первой серийной машиной с трансбрейком
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Две трети россиян презрели старые квартиры
Фрэнк ГериСпугнули рыбу
Почему антисемиты изгнали из Канады создателя «танцующего дома»
«Наш дом — колония строгого режима»
История семьи, оказавшейся на грани распада из-за дачи
Цветам не место в доме
Почему дети мешают взрослым жить счастливо в собственных квартирах
Названы цены на частные дома в Крыму
Все материалы