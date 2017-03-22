Кремль назвал абсурдом сообщения об организации Фийоном встреч с Путиным

Сообщения СМИ о том, что кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон якобы получил взятку за организацию встреч российского лидера Владимира Путина с представителями бизнеса, похожи на очередную фальшивку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в среду, 22 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Все встречи президента организуются протоколом президента, здесь исключена роль посредников», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков также напомнил, что Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2015 году действительно встречался с гендиректором Total Патриком Пуянне. «Компания Total давно и эффективно присутствует в Российской Федерации. И однозначно не нуждается в каких-либо посредниках для организации встречи с президентом, поэтому абсурдно говорить, что их кто-то организовал», — заявил Песков.

Кроме того, отношения Владимира Путина с покойным главой Total Кристофом де Маржери были не просто партнерскими, но и дружескими, добавил Песков. Он напомнил, что француз был посмертно награжден орденом Почета. «В Москве к нему относились с очень большим уважением. И вы знаете, что после трагической смерти де Маржери продолжились деловые отношения с его преемником», — сказал представитель Кремля.

Комментируя сообщения о встречах с ливанским бизнесменом-миллиардером Фуадом Махзуми, Песков подчеркнул, что в кулуарах форума российский лидер общается и фотографируется с огромным количеством бизнесменов. «Это совершенно не требует какого-то посредничества, и это все проводится на ногах и на бегу», — добавил он.

Путин также примет участие и в предстоящем Петербургском экономическом форуме в июне 2017 года. «Цель его присутствия — общение с максимально возможным количеством предпринимателей и зарубежных инвесторов», — заключил Песков.

Ранее во французском сатирическом еженедельнике Canard Enchaine была опубликована статья, в которой утверждалось, что бывший премьер Франции Фийон получил 50 тысяч долларов от Фуада Махзуми за организацию встречи с российским президентомна полях ПМЭФ в 2015 году. Издание также утверждает, что компания Фийона организовала встречи с Путиным и для гендиректора Total Патрика Пуянне.

