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09:55, 13 июля 2026Спорт

У сборной Хорватии появится новый главный тренер

Сборную Хорватии возглавит работавший с ней с 2006 по 2012 год Славен Билич
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Tony O'brien / Action Images / Reuters

У сборной Хорватии появится новый главный тренер. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

Хорватскую команду возглавит работавший с ней с 2006 по 2012 год Славен Билич. На этом посту он заменит работавшего на чемпионате мира Златко Далича, под руководством которого хорваты вылетели в первом раунде плей-офф, проиграв сборной Португалии со счетом 1:2.

В 2008 году Билич вывел сборную Хорватии в четвертьфинал чемпионата Европы. Четыре года спустя его подопечные не сумели выйти из группы на континентальном первенстве.

В России Билич известен по работе с московским «Локомотивом». Он возглавлял команду в сезоне-2012/2013, под его руководством «железнодорожники» заняли девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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