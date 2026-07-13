Сборную Хорватии возглавит работавший с ней с 2006 по 2012 год Славен Билич

У сборной Хорватии появится новый главный тренер. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

Хорватскую команду возглавит работавший с ней с 2006 по 2012 год Славен Билич. На этом посту он заменит работавшего на чемпионате мира Златко Далича, под руководством которого хорваты вылетели в первом раунде плей-офф, проиграв сборной Португалии со счетом 1:2.

В 2008 году Билич вывел сборную Хорватии в четвертьфинал чемпионата Европы. Четыре года спустя его подопечные не сумели выйти из группы на континентальном первенстве.

В России Билич известен по работе с московским «Локомотивом». Он возглавлял команду в сезоне-2012/2013, под его руководством «железнодорожники» заняли девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.