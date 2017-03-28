Супруге Франсуа Фийона предъявили обвинения

В отношении супруги кандидата в президенты Франции Франуса Фийона, Пенелопы, начато официальное расследование по делу о фиктивном трудоустройстве, передает телеканал BFM TV.

Пенелопе Фийон после допроса предъявили обвинения в пособничестве и укрывательстве растраты общественных средств, соучастии в злоупотреблениях общественным имуществом и сокрытии мошенничества с отягчающими обстоятельствами.

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14 марта сообщалось, что расследование было открыто в отношении самого Фийона. Он подозревается в хищении и растрате государственных средств. Позже его также заподозрили в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами.

25 января в издании Le Canard enchaîné была опубликована статья, в которой утверждалось, что на протяжении нескольких лет Пенелопа Фийон фиктивно числилась помощником своего мужа, в то время когда он был депутатом нижней палаты парламента (Национальной ассамблеи), за что получила 500 тысяч евро.

Позже сумма фигурирующих в деле средств выросла до 900 тысяч евро, а обвинения в фиктивной работе были выдвинуты в адрес сына и дочери Фийона.

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.

