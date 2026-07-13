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10:08, 13 июля 2026Мир

ЕС создаст миссию в Армении для борьбы с влиянием России

Каллас: ЕС согласует создание миссии в Армении по борьбе с гибридными угрозами
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Amel Emric / Reuters

Европейский союз (ЕС) утвердит создание миссии для Армении по борьбе с так называемыми гибридными угрозами. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по прибытии на встречу глав МИД стран объединения, ее слова передает ТАСС.

«Министры согласуют создание новой миссии для партнерства с Арменией, которая займется борьбой с гибридными угрозами, с которыми они сталкиваются там», — заявила глава европейской дипломатии.

ТАСС отмечает, что под «гибридными угрозами» европейские чиновники подразумевают противодействие якобы российскому влиянию.

Ранее в ЕС не смогли согласовать новый, 21-й пакет санкций против России перед встречей глав МИД объединения. В проекте документа содержался пункт об автоматическом визовом запрете для всех военнослужащих, участвовавших в боевых действиях на Украине.

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