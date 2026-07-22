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15:57, 22 июля 2026Мир

Итоги встречи Лаврова и Рубио предсказали

Политолог Блохин: Встреча Рубио с Лавровым вряд ли завершится прорывом в переговорах
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stefan Jeremiah / Pool via Reuters

Встреча госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вряд ли завершится прорывом в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. С таким прогнозом выступил специалист Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в беседе с NEWS.ru.

«Ожидать каких-то огромных результатов от встречи Рубио и Лаврова, на мой взгляд, не стоит. Понятно, что все затаивают дыхание, но сам глава МИД РФ неоднократно все озвучивал. Его вчерашние и позавчерашние заявления говорят, что мы не испытываем особых иллюзий относительно желания США участвовать в переговорном процессе по Украине», — отметил эксперт.

По мнению Блохина, Соединенные Штаты вряд ли будут помогать России с урегулированием украинского конфликта, который начался при их непосредственном участии. Политолог подчеркнул, что президент США Дональд Трамп занимает свой пост уже больше года, однако его усилия по Украине до сих пор не привели ни к каким результатам.

Ранее Рубио подтвердил, что проведет встречу с Лавровым 23 июля. Он отметил, что обсудит с главой российского МИД, есть ли сейчас возможность для США сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта.

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