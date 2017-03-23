Индийские попугаи-наркоманы съели часть урожая опийного мака

Попугаи уничтожили до десяти процентов урожая индийского опийного мака. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Птицы дожидаются, когда фермеры надрежут головку мака, после чего бесшумно пикируют и склевывают вытекающее смолистое вещество. Наевшись, попугаи засыпают на несколько часов. В таком состоянии они могут упасть с дерева или стать легкой добычей для хищников.

Фермеры из индийского штата Раджастан не первый год борются с этой проблемой. В последнее время птицы стали демонстрировать любовь к опийному маку и в других регионах Индии.

«Обычно попугаи шумят, когда собираются стаями. Но эти птицы стали такими хитрыми, что не издают ни звука, когда планируют на поля, — рассказывает фермер Собхара Ратод (Sobharama Rathos) из штата Мадхья-Прадеш. — Мы пытались держать их в узде всеми возможными способами, но эти наркоманы возвращаются, несмотря на риск для жизни».

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Индия выращивает опийный мак для изготовления лекарств. Легальное производство опиума жестко контролируют государственные органы. Из-за падения урожая фермеры рискуют лишиться лицензии.

Чтобы получить наркотическое вещество, головку каждого цветка вручную надрезают. Через несколько часов фермеры возвращаются и соскребают с плодов загустевший сок.

В 2016 году сообщалось, что отара наевшихся каннабиса овец устроила дебош в британской деревне Ридипанди.