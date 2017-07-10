Полицейские скосили и сожгли 400 кустов конопли в Подмосковье

Подмосковные полицейские обнаружили поле с дикорастущей коноплей под селом Царево в Пушкинском районе региона. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщила «Интерфаксу» представитель областного главка МВД Татьяна Петрова.

Стражи порядка с помощью специальной техники скосили растения на участке площадью 2,5 гектара и сожгли около 400 кустов марихуаны.

25 октября 2016 года Следственный комитет сообщил о задержании в Московской области 32-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка.

По данным следствия, поздним вечером 23 октября трое подростков отправились в одну из деревень Клинского района, чтобы собрать растущую там коноплю. Хозяин дачного участка застрелил одного из них, приняв мальчишек за воров.