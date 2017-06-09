Астраханский наркоман попытался скрыться от полиции на велосипеде

Сотрудники уголовного розыска в городе Харабали (Астраханская область) задержали местного жителя, который перевозил на велосипеде около полукилограмма конопли. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает пресс-служба МВД России.

Внимание стражей порядка привлекло подозрительное поведение велосипедиста — ранее судимого за кражу местного жителя 1987 года рождения, который постоянно оглядывался по сторонам.

«Он проигнорировал требование об остановке, выбросил на землю пакет, висевший на руле, и свернул в жилой сектор, пытаясь скрыться от преследования. Впоследствии оперативникам удалось задержать его и выяснить причину странного поведения. В пакете, от которого мужчина хотел незаметно избавиться, находились листья и верхушечные части дикорастущей конопли», — говорится в сообщении.

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По данным экспертов-криминалистов, общая масса готового наркотика составила 428 граммов. Задержанный признался полицейским, что собирался употребить марихуану сам во время отпуска. В отношении велосипедиста возбуждено уголовное дело

по факту незаконного приобретения и хранения наркотического средства в крупном размере.

5 июня управление Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу сообщило, что днем 4 июня в Шуваловском парке города 32-летний местный житель на велосипеде наехал на ребенка, который скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений.