Люди в масках и с мачете в руках зарубили 17-летнего велосипедиста в Лондоне

Неизвестные в масках зарубили мачете 17-летнего велосипедиста. Об этом сообщает The Evening Standard.

«Их было примерно шестеро. Они выскочили из машины и бросились в погоню за жертвой. Он был на велосипеде, но его догнали и закололи», — рассказал изданию очевидец произошедшего.

Жители района Баттерси примерно в час ночи 25 апреля услышали крики с улицы. Неизвестный чернокожий молодой человек кричал: «Помогите! Я умираю!» Приехавшие по вызову медики увезли изрубленного подростка в больницу, где он скончался примерно через полтора часа. Полиция пока не проводила задержаний, однако установила личность жертвы и проинформировала о случившемся его родных.

За прошедший месяц это уже четвертый подросток, убитый в Лондоне, и восьмой за год. В Скотленд-Ярде заявили, что за год число преступлений с использованием холодного оружия выросло на 24 процента, огнестрельного — на 42.