Завершено расследование убийства подростка на подземной парковке ТЦ Vegas

16-летний москвич, вечером 29 января 2017 года зарезавший сверстника на подземной парковке торгового центра Vegas в Ленинском районе Подмосковья, в ближайшее время предстанет перед судом. Об этом «Ленте.ру» заявила Елена Фокина, официальный представитель подмосковного главка СКР.

«Как установлено следствием, между двумя подростками вспыхнул конфликт, который перерос в драку. В какой-то момент один из юношей достал из кармана нож и нанес им не менее двух ударов по телу оппонента. Раненый скончался на месте происшествия», — рассказала Елена Фокина.

Она подчеркнула, что следствие закончено в кратчайшие сроки, чуть более чем за два месяца. Как рассказал источник в правоохранительных органах, столь сжатый срок объясняется тем, что все этапы конфликта оказались зафиксированными камерами видеонаблюдения, причем с нескольких ракурсов.

Экспертиза показала, что 16-летний москвич вменяем. В соответствии с УПК, несовершеннолетний не может быть осужден за убийство на срок свыше 10 лет.

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