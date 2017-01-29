Задержан подозреваемый в убийстве подростка в московском торговом центре

Сотрудники полиции задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в убийстве молодого человека на парковке торгового центра на юге столицы. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщается на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

«С ним проводятся необходимые следственные действия, продолжается проведение комплекса мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и личности потерпевшего», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 «Убийство» УК РФ.

По версии следствия, вечером 29 января, подозреваемый находился в одном из торговых центров Ленинского района, где у него произошла ссора с молодым человеком. «Конфликт перерос в драку, в ходе которой подозреваемый нанес молодому человеку несколько ударов ножом по различным частям тела. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте», — добавили в управлении СКР.

По информации РИА Новости, драка произошла на парковке торгового центра VEGAS на 24-м километре МКАД.