Велосипедиста оштрафовали за написанное на груди приглашение девушки на свидание

Велосипедист команды Lotto-Jumbo Виктор Кампенартс оштрафован за приглашение девушки на свидание на старте гонки в рамках многодневки «Джиро д'Италия». Об этом сообщает Sporza.

Кампенартс стартовал в расстегнутом комбинезоне, а на его груди было написано: «Карлин, пойдем на свидание?» В результате бельгийский спортсмен был оштрафован на 100 швейцарских франков (102 доллара) за нанесение ущерба имиджу велоспорта. Решение было принято организаторами «Джиро».

При этом девушка согласилась встретиться с Кампенартсом.

Бельгиец занимает 158-е место в «Джиро д' Италия». Лидирующему голландцу Тому Дюмулену, представляющему команду Sunweb, он уступает 1 час 51 минуту 31 секунду. Лучший из россиян — Ильнур Закарин из команды «Катюша», расположившийся на 10-й строчке с отставанием в 4 минуты 17 секунд.

«Джиро д’Италия» проходит с 5 по 28 мая. Гонка стартовала на Сардинии и завершится в Милане.