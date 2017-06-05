Петербургский велосипедист насмерть сбил шестилетнего ребенка

В Санкт-Петербурге велосипедист насмерть сбил шестилетнего мальчика. Об этом сообщается на сайте главка Следственного комитета по Петербургу.

Отмечается, что днем 4 июня в Шуваловском парке 32-летний местный житель наехал на ребенка, который скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В сентябре 2015 года москвича обязали выплатить компенсацию в размере 618 тысяч рублей за причинение тяжелого вреда здоровью 11-месячного ребенка, на которого он упал с велосипеда в состоянии алкогольного опьянения.