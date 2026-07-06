Politico: Выход Евросовета на контакт с Россией обострил отношения с некоторыми членами ЕС

Выход главы аппарата председателя Европейского совета Педро Лурти на контакт с Россией обострил отношения Евросовета с некоторыми членами Европейского союза (ЕС), доверие которых Лурти пытался завоевать, учитывая противоречивые показания о том, кто был проинформирован и когда. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам трех дипломатов, несмотря на неизбежные споры, вызванные этим шагом, реакция ЕС была бы гораздо жестче, если бы европейские столицы не обладали базовым уровнем доверия к председателю Евросовета Антониу Коште и Лурти.

«Вероятно, у него были благие намерения», — сказал один из национальных дипломатов, добавив, что Лурти и Кошта до сих пор не воспринимались как лица, движимые чем-либо, кроме продвижения интересов ЕС.

Второй дипломат отметил, что дискуссия больше похожа на борьбу за контроль, учитывая, что Франция уже открыла собственные дипломатические каналы связи, а ряд небольших стран ЕС хотели убедиться, что Брюссель представляет их интересы, чтобы они были учтены.

Ранее стало известно, что Лурти в последние месяцы установил канал связи с Москвой через помощника президента России Юрия Ушакова. Контакты были инициированы по поручению Кошты.