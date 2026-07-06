Politico: Европейский совет установил канал связи с Москвой через Ушакова

Глава аппарата председателя Европейского совета Антониу Кошты Педро Лурти в последние месяцы установил канал связи с Москвой через помощника президента России Юрия Ушакова. Контакты были инициированы по поручению председателя Европейского совета Антониу Кошты, сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Установленные на данном этапе контакты имели лишь одну цель: наладить канал связи, чтобы, когда придет время, иметь дипломатический канал с Россией для защиты интересов ЕС», — заявил чиновник, знакомый с ходом переговоров.

Как стало известно изданию, глава кабинета Кошты дважды созвонился с Ушаковым. При этом первый разговор длился около пяти минут, а второй — около 30 секунд.

В июне стало известно, что офис главы Евросовета установил «краткие контакты на дипломатическом уровне» с Кремлем.